AC Milán vs. Parma, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

AC Milán y Parma se enfrentan en la vigésima sexta jornada de Serie A Enilive, en busca de un triunfo para dar fuerza a sus respectivos objetivos.

El equipo de Allegri llega tras el empate contra el Como en el partido aplazado: un punto que ha permitido a los rossoneri ampliar la racha positiva y reducir de 8 a 7 los puntos de distancia con el Inter, líder.

El Parma, en cambio, tiene la permanencia en el punto de mira: una brecha tranquilizadora para los crociati sobre el antepenúltimo puesto, con 8 puntos de ventaja.

En el Meazza arbitra Piccinini, en el VAR Camplone.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, posibles alineaciones y dónde verlo en TV y streaming.

Cómo ver AC Milán vs Parma, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 3 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, Paramount+, DAZN y Fubo Sports.

AC Milán-Parma: hora de inicio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

El partido se disputa este domingo 22 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Noticias sobre el AC Milán

Allegri tiene la duda relacionada con Pavlovic, que salió maltrecho del partido contra el Como y probablemente estará ausente contra el Parma. Vuelve Rabiot, titular seguro junto a Modric y uno entre Fofana y Ricci. En ataque podría tocarle a la pareja formada por Leao y Nkunku.

Noticias sobre el Parma

Cuesta deberá reemplazar al sancionado Circati; les tocará a Troilo y Valenti junto a Delprato. Nicolussi Caviglia aprieta en el medio campo, mientras que en ataque el frente ofensivo debería estar formado por Strettezza y Pellegrino.

Forma

AC Milán invicto desde hace 25 jornadas en la Serie A; en sus últimas cinco salidas, 3 victorias y 2 empates para Max Allegri. Buen momento para el Parma, que ha superado a Bolonia y Verona en los últimos 180 minutos.

Partidos entre los dos equipos

En el partido de la primera vuelta, al AC Milán le empataron en el Tardini con un 2-2 final. Los últimos cinco partidos han dejado muchos goles: nada menos que 20. El año pasado, triunfo rossonero por 3-2.

Clasificación

El AC Milán es segundo en la clasificación con 54 puntos en 25 partidos, a 7 del Inter líder; mientras que el Parma es duodécimo, con 29: ventaja de 8 puntos sobre la Fiorentina, antepenúltima.