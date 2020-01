Abelardo: "Hubiese pagado por jugar este derbi con el Espanyol"

El asturiano se muestra satisfecho tras estrenarse como entrenador del cuadro blanquiazul con empate ante el Barcelona.

REACCIONES

ABELARDO FERNÁNDEZ compareció en rueda de prensa tras empatar ante el en su estreno como nuevo entrenador del .

Conclusiones. "Estoy muy orgulloso de mis jugadores, hicimos un gran partido ante un grandísimo rival que les da un punto de orgullo, no lo han pasado bien y son los primeros que quieren cambiar la situación, competimos como un equipo, no fuimos once sino once, y estoy seguro que los pericos se han sentido orgullosos del equipo, esperamos que sea un punto de inflexión".

Remontar. "No era fácil, nos pusimos por delante, nos remontaron y lo fácil era venirse abajo y pasó todo lo contrario, el equipo siguió bien plantado, hicimos cambios y nos ayudó la expulsión de De Jong, hicimos un partido muy completo y hay que disfrutar de este punto".

Idea. "El Barcelona te condiciona un poco, te somete a jugar en campo propio y tienes que estar acertado a la hora de medir la presión, tienen tanta calidad que con un mínimo espacio te meten gol, el equipo ha tenido las ideas claras a pesar de llevar solo una semana de trabajo pero tenemos que seguir o no será fácil, hubiese pagado por jugar este derbi con el Espanyol".

Fiabilidad defensiva. "El equipo se ha comportado bien defensivamente como bloque a pesar del acierto del Barcelona en sus dos acciones pero le hemos metido dos goles, que no es nada fácil, tenemos balón parado y el segundo gol ha sido una jugada muy bonita, el Espanyol ha demostrado ser un equipo valiente y se ha asemejado a algo que me gusta".

Ganas de más. "La gran noticia es que hemos conseguido un punto, es un punto de inflexión, la gente ha disfrutado y eso es importante, no puedo pedir nada sino que tenemos que dar, hoy lo hicimos y es lo que intentaremos, que la gente pueda vibrar con el equipo; ¿Si hemos tenido ganas de más? Nunca se sabe, el Barcelona es el Barcelona aunque esté con diez, tienen muchos recursos y creo que supone un punto anímico que viene fenomenal".