A qué hora y cuándo juega Boca en el 2024: agenda de amistosos, Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina

El Xeneize tiene un años distinto con respecto a las últimas temporadas. Conocé su calendario.

Boca inicia un nuevo camino en 2024. Ya con Juan Román Riquelme como nuevo presidente y Diego Martínez como flamante entrenador, buscará reconstruir lo que dejó un caótico 2023.

Más allá de haber alcanzado la final de Copa Libertadores, el Xeneize no logró cumplir sus objetivos. Por eso, este año tendrá que disputar la Copa Sudamericana, algo que no pasaba desde 2017.

GOAL repasa lo que será el 2024 del club de la Ribera.

AMISTOSOS

Boca disputó dos amistosos de pretemporada. En el primero venció 1-0 a Gimnasia y Tiro en Salta, mientras que en el segundo superó 2-1 a Talleres en Córdoba.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

El Xeneize nuevamente integra el Grupo B de la Copa de la Liga Profesional. Debutó el 27 de enero, en Vicente López, con un 0-0 ante Platense. El jueves 1 de febrero será su debut como local, contra Sarmiento, pero será en el Nuevo Gasómetro por el mal estado del césped de La Bombonera. El Superclásico, en tanto, una vez más será en la séptima jornada.

COPA SUDAMERICANA

Boca no jugará la Copa Libertadores en esta temporada, algo que no sucedía desde 2017. Durante el año pasado no pudo acceder por la tabla anual del fútbol argentino, y como tampoco salió campeón de ninguna de las cuatro competiciones que lo podían clasificar directamente (Libertadores, Copa y Torneo de la Liga, Copa Argentina), disputará la Copa Sudamericana.

El Xeneize ganó dos veces este trofeo continental, consagrándose bicampeón entre 2004 y 2005.

COPA ARGENTINA

Boca debutará en Copa Argentina 2024 ante Central Norte de Salta, club que milita en el Federal A. Probablemente sea a mediados de febrero, aunque todavía no hay fecha confirmada.

EL CALENDARIO DE BOCA