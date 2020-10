¿A qué aspiran los equipos de los mexicanos en la Europa League 2020-21?

Hirving Lozano, Erick Gutiérrez y Eugenio Pizzuto ya conocen sus rivales en el torneo europeo.

Se sortearon los grupos de la UEFA Europa League 2020-2011, una competición que contará con la presencia de los siguientes jugadores mexicanos: Hirving Lozano con el , Erick Gutiérrez en el y Eugenio Pizzuto en el .

No son demasiados, como en otras ediciones del segundo torneo de mayor importancia en el Viejo Continente. Uno de los grandes ausentes es Raúl Jiménez, quien en la campaña pasada tuvo un gran rendimiento y llegó a cuartos de final con el .

A continuación, en Goal te contamos para que están cada uno:

¿A QUÉ ASPIRAN LOZANO Y EL NAPOLI?

Al Napoli le toca un grupo realmente interesante, pues tiene que enfrentar a , AZ Alkmaar y el modesto Rijeka. Aunque no son los rivales más sencillos del torneo, lo cierto es que los Gil Azzurri no deberían tener mayores complicaciones para obtener el boleto a la siguiente ronda como primero del F.

La situación de Lozano ha cambiado radicalmente en los últimos meses, pues ahora es una de las principales figuras del equipo de Gattuso. Sin embargo, la titularidad del Chucky está condicionada a las rotaciones que haga el timonel del cuadro italiano y probablemente tenga descanso en algunos partidos de la fase de grupos.

¿A QUÉ ASPIRAN GUTI Y EL PSV?

Se ubican en el E junto a , y Omonia. Es un grupo relativamente sencillo para los Granjeros, que cuentan con una amplia experiencia en competiciones internacionales y tienen todo lo necesario para quedarse con el liderato.

No obstante, la fase de grupos no contará con la presencia de Erick Gutiérrez. El volante mexicano sufrió una grave lesión que lo mantendrá lejos de los terrenos de juego, al menos, hasta diciembre. En ese sentido, no estará a disposición de Roger Schmidt hasta la siguiente ronda.

¿A QUÉ ASPIRAN PIZZUTO Y EL LILLE?

Se localizan en el H acompañados por Milan, y Sparta Praga. Sin duda, es uno de los grupos más competitivos de la , tanto por la historia en torneos internacionales como por el presente que viven en sus respectivas ligas.

El Lille es uno de los equipos del momento en la , destacando por la calidad de los talentos emergentes con los que cuenta. Les Dogues están para pelear por el segundo puesto, ya que en teoría el Milan está un escalón por encima de ellos.

Aunque no ha visto minutos hasta el momento, la Europa League puede representar la oportunidad ideal para Eugenio Pizzuto. El club quiere brindarle espacio para que poco a poco compita en Europa y no vea interrumpido su progreso como jugador. El canterano de podría jugar algunos partidos de la fase de grupos del certamen.