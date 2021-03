A la deriva: por qué Boca no encuentra el equipo

A pesar de que el foco se pone sobre la línea de tres, el problema del Xeneize está en la creatividad: ¿alcanzará con la vuelta de Cardona?

Desde hace un tiempo que Boca parece navegar en un mar de confusiones. Cambios de nombres, de esquemas, de estilos... Más allá de que tenga buenos o malos partidos, con la goleada a Vélez y la derrota ante Talleres como contrapuntos ejemplificadores en dos semanas, lo cierto es que Miguel Ángel Russo no se convence con ningún equipo que propone. Y ante Independiente quedó evidenciado por qué es que le cuesta tanto.

El foco durante los últimos días fue la modificación que el DT propuso en el Superclásico y que parecía que era el camino para la levantada: la línea de tres, interpretado por Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo en Avellaneda, esperaba el técnico que sea la salvación que necesitaba para torcer la historia. Y aunque viene funcionando correctamente, el conjunto de La Ribera sigue sin proponer algo superador. Entonces, habrá que buscar una explicación en otro lado.

En el Libertadores de América, los tres centrales fueron justamente los que más tocaron la pelota y los que más pases dieron. De hecho, fue Rojo el que más repartió la pelota en el campo contrario. La estadística evidencia dos situaciones muy claras: que Falcioni hizo un planteo inteligente, permitiéndole a su rival manejar el balón, pero en una zona en donde nunca iba a generar peligro; y que lo que le falta al Xeneize es generar volumen de juego.

Es cierto que el encargado de cumplir con esa tarea es Edwin Cardona, que está lesionado y volvería la próxima semana ante el siempre difícil Defensa y Justicia. Es cierto, también, que una necesidad colectiva no puede ser ocupada por un individuo. Entonces, ¿alcanza con la vuelta del colombiano? Más allá de que su nivel antes de la lesión era extraordinario, Boca también necesita que sus volantes -particularmente los mediocampistas centrales, como Campuzano y Medina- se comprometan más con la creatividad. No es casualidad, de hecho, que haya mejorado con los ingresos de Agustín Almendra y Alan Varela, además de sumar un delantero más como Mauro Zárate.

El problema está en la inventiva. "Me intranquiliza no encontrar el equipo, no tener la facilidad de jugar bien", explicitó Carlos Tevez después del 1-1. Será la tarea de Russo, entonces, resolver, aunque sea, uno de esos dos problemas profundos que tiene antes de que empiece la Copa Libertadores.