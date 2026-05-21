A Driessen le repugna profundamente el recién coronado campeón, el Arsenal

Que el Arsenal se haya proclamado campeón de Inglaterra esta semana no le dice prácticamente nada a Valentijn Driessen. El responsable de fútbol de De Telegraaf no le convence el estilo de juego del equipo de Mikel Arteta.

El Arsenal se proclamó campeón sin jugar realmente. Su perseguidor, el Manchester City, dejó escapar puntos en su visita al Bournemouth (1-1), lo que hizo que el líder del norte de Londres quedara fuera del alcance de la competencia.

«¡Horrible! ¿Has visto cómo han jugado este año?», sentencia Driessen con un veredicto demoledor sobre el Arsenal, que celebra su primer título de liga desde 2004. «Solo jugaban a base de saques de esquina, tiros libres y saques de banda».

Luego apunta a Kai Havertz, que el lunes ante el Burnley (1-0) hizo una dura entrada y solo vio amarilla: «Fue falta, tarjeta roja clara. Esto no es fútbol, solo forcejean. El Arsenal ha tenido suerte con los árbitros».

René van der Gijp es más indulgente: «Llevan tres meses pensando: ¿y si es verdad? Estaban desorientados. Además, el Manchester City les ganó, y entonces piensas: ojalá no sea cierto. No fueron ellos mismos en los últimos seis o siete partidos».

Además, recuerda que City, United, Liverpool y Chelsea tienen presupuestos mayores, lo que hace el logro aún más meritorio.

Johan Derksen admira el decimocuarto título del Arsenal: «Si quedas primero en Inglaterra, es que sabes lo que haces; allí no te proclamas campeón por casualidad».