"A día de hoy no hay cambios" - ¿Seguro que se va? La frase de Xavi deja algunas dudas sobre su salida del Barcelona

El entrenador del Barcelona comparece en la previa del duelo contra el Athletic Club de Bilbao. La respuesta sobre su futuro despierta algunas dudas.

A fines de enero, minutos después de la derrota del Barcelona en Montjuic ante el Villarreal, parecía claro que Xavi Hernández dejaría el club al final de la temporada. Eso mismo es lo que anunciaba el entrenador en sala de prensa luego del 3-5 encajado contra el Submarino Amarillo.

Poco más de un mes después, su adiós del club catalán no parece tan claro. Y este sábado, en la previa al partido contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, por la jornada 27 de LaLiga, el ex mediocampista español lanzó una frase que despertó algunas sobre su futuro.

"A día de hoy, no hay cambios", contestó el preparador azulgrana cuando se le consultó sobre su futuro. "No hay tema, a día de hoy no ha cambiado nada. Paso a paso y a por el Athletic mañana. A día de hoy no hay ninguna variación", agregó. Ese "a día de hoy" es lo que hace pensar que su salida del Barça no está tan clara como hace un mes y algunos días.

El Barcelona, según anunció Deco hace algunas horas, no tiene claro todavía quién va a reemplazar a Xavi el próximo verano. Y ya comienza a especularse con la posibilidad de que Hernández continúe en el cargo, especialmente si el equipo sigue en línea ascendente en Liga y accede al menos a los cuartos de final de la Champions League.

Deco, director deportivo blaugrana, dijo a "Catalunya Ràdio" que Xavi podría quedarse: "No estamos tomando ninguna decisión sobre el futuro entrenador porque es pronto y tenemos muchas cosas por delante. Si algo cambia, no lo diré. No podemos plantearlo, no tenemos nada en contra de él. No es una decisión que haya tomado el club o la dirección deportiva. De momento, no existe tal posibilidad; si sucede, lo discutiremos".

En ese sentido, un segundo puesto liguero y una buena actuación en unos hipotéticos cuartos de final de Liga de Campeones harían más probable que Xavi siga en el banquillo catalán.