9 tarjetas empañan el derbi catalán

El Barcelona venció 4-1 al Espanyol en el derbi catalán de la jornada 31 de La Liga.

Hernández Hernández arbitró el encuentro y recibió un 5/10 del portal especializado «Archivo Far».

«Hernández optó por un estilo arbitral muy riguroso, en el que sancionó todos los contactos», explicó.

Archivo VAR añadió que, aunque no cometió errores graves, tuvo más presencia de la necesaria.

Mostró 9 tarjetas amarillas, muchas para un partido que no las pedía, sobre todo en la primera parte, donde podría haberse ahorrado al menos dos.

Aparte de un gol anulado por fuera de juego que pareció al límite, el partido no tuvo otras jugadas polémicas que afectaran a su valoración.

Leer también

Foto... El gol anulado deja atónito al Barcelona