10 promesas mexicanas que nunca explotaron en la Liga MX

Por años, la Liga MX ha buscado convertirse en la plataforma necesaria para cualquier futbolista tricolor.

La Liga MX es conocida como el 'punto de inflexión' de cualquier futbolista nacido en México. A lo largo de los años, al encontrar equipo, buscan una oportunidad para destacar, ganarse un nombre y así explorar nuevos horizontes.

Antes de convertirse en referentes de los clubes en los que militan, tienen que 'picar piedra', pues delante de ellos están quienes cuentan con mayor experiencia de los entrenadores, pero que también son quienes reciben más confianza de los entrenadores.

Pero hay casos donde no pueden sobresalir, no pueden 'desquitar' la oportunidad que reciben, no pueden tener un lugar definitivo en el futbol mexicano.

En Goal presentamos las diez promesas mexicanas que nunca explotaron en la Liga MX.

LUIS ÁNGEL LANDÍN

CLUBES EN MÉXICO: Pachuca, Morelia, Cruz Azul, Atlante, Puebla, Querétaro, Tecos, Ballenas Galeana, Zacatepec.

CLUB ACTUAL: Municipal de Guatemala

ABRAHAM CORONADO

CLUBES EN MÉXICO: Chivas, Irapuato, Coras Tepic, Toluca, Necaxa, Loros de Colima

CLUB ACTUAL: Salamanca de España

SERGIO 'MOCHIS' ARIAS

CLUBES EN MÉXICO: Tapatío, Dorados, Chivas, Irapuato, Alebrijes, Tepic, Merida, Lobos BUAP, Cimarrones.

CLUB ACTUAL: Utilero en Deportivo Cafessa de Segunda División.

ALBERTO 'GUAMERÚ' GARCÍA

CLUBES EN MÉXICO: Querétaro, Atlante, Chivas, América, Leones Negros, Tampico Madero.

CLUB ACTUAL: Tampico Madero.

DANIEL GUZMÁN JR

CLUBES EN MÉXICO: Santos Laguna 2a División, Cachorros, Tigres, Santos Sub 20, Veracruz, Santos, Leones Negros, Ballenas Galeana, Puebla, Querétaro, Cachorros UdeG, Leones Negros, Chapulineros de Oaxaca, Alebrijes de Oaxaca.

CLUB ACTUAL: Deportivo Chiantla de Guatemala.

PATRICIO ARAUJO

CLUBES EN MÉXICO: Puebla y Chivas

CLUB ACTUAL: Sin equipo.

JUAN CARLOS SILVA

CLUBES EN MÉXICO: América, Zacatepec, Necaxa, Pachuca, La Piedad, San Luis, Irapuato, Celaya, Altamira, Murciélagos, Correcaminos.

CLUB ACTUAL: Sin equipo.

EVER GUZMÁN

CLUBES EN MÉXICO: Morelia, Mérida, Veracruz, Lobos BUAP, Correcaminos

CLUB ACTUAL: San Antonio FC de USL

JORGE HERNÁNDEZ

CLUBES EN MÉXICO: Atlas, Morelia, Veracruz, Atlante, Leones Negros.

CLUB ACTUAL: Auxiliar en Fuerzas Básicas del Atlas.

OMAR ARELLANO

CLUBES EN MÉXICO: Pachuca, Chivas, Monterrey, Toluca, Leones Negros, Tampico Madero

CLUB ACTUAL: Herediano de Costa Rica.