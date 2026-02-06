"Vine como rey, me voy como leyenda" - Zlatan Ibrahimović fue tan único que incluso se bautizó una palabra en su honor

Ibrahimović nunca fue simplemente un delantero. Era un lobo solitario en un sistema que, con demasiada frecuencia, reprime la individualidad. Para comprenderlo, hay que regresar al hormigón de Rosengård, un barrio conflictivo de Malmö, Suecia.

Allí creció como hijo de un padre bosnio y una madre croata. Allí se forjó su carácter y aprendió una dura lección de autoafirmación. Rosengård cimentó al jugador que nunca sería convencional, el arquitecto de lo que más tarde comercializó como el “Zlatan-Style”.

Cuando, en el verano de 2000, el joven de 19 años recibió una oferta del Arsenal, Arsène Wenger insistió en que primero participara en un partido de prueba. “Zlatan no hace pruebas”, respondió él. No quería ser uno más en una lista de aspirantes: quería ser la medida con la que se juzga a todos los demás. Su filosofía de “yo contra el mundo” seguiría siendo su combustible.