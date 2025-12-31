AFP
'¡Zlatan Ibrahimovic había dado un 100% de aprobación!' - El regreso de Thiago Silva al AC Milan fue bloqueado por Massimiliano Allegri, afirma Antonio Cassano
El movimiento al Porto se sella después de que el regreso al Milan se desvanece.
El defensa central brasileño desempeñó un papel central en guiar a Fluminense a las semifinales del Mundial de Clubes en julio e hizo 46 apariciones en todas las competiciones la temporada pasada. A principios de diciembre, el jugador de 41 años acordó una terminación anticipada de su contrato, quedando seis meses pendientes, para perseguir un último capítulo europeo en su ilustre carrera. Desde entonces, Silva ha firmado por el FC Porto, y en un comunicado emitido por el equipo portugués admitió que se sentía “feliz y halagado” por la oportunidad de regresar a Europa y seguir jugando al más alto nivel. Sin embargo, el Porto no fue su única opción. Detrás de escena, un destino mucho más sentimental estuvo brevemente en juego.
Cassano revela el interés del Milan en Silva
El exdelantero del Milan Antonio Cassano ha revelado que Silva estuvo cerca de un sensacional regreso a Italia, pero Allegri cerró la propuesta. Hablando en el canal Viva El Futbol, Cassano afirmó que la decisión iba directamente en contra de los deseos de Ibrahimovic, quien ahora actúa como asesor de la junta del Milan. Según Cassano, Ibrahimovic había presionado fuertemente por el movimiento, viendo a Silva como una adición de bajo riesgo y alto impacto. El brasileño estaba preparado para regresar con una transferencia libre y no exigía un contrato lucrativo, un factor que hacía el trato atractivo para la jerarquía del club.
"A los aficionados del Milan, quiero decirles que Thiago Silva no llegó principalmente por Allegri, quien vetó el fichaje, mientras que Ibrahimovic lo quería. Podría haber venido", dijo Cassano. "Zlatan había dado un 100% de aprobación para ficharlo gratis, aunque (Thiago) no pedía un sueldo alto."
Cassano agregó que el propio Silva se puso en contacto directamente con Allegri en un último intento de reabrir la puerta.
"Thiago, siendo una persona de alto nivel, llamó personalmente a Allegri, quien le dijo que estaba buscando un delantero", dijo. "El señor Massimiliano Allegri se negó y cerró las puertas con tres candados al regreso de Thiago Silva al Milan."
Lazos familiares y raíces en Londres
La motivación de Silva para un regreso a Europa estuvo influenciada tanto por consideraciones familiares como por la ambición futbolística. Su objetivo era establecerse lo más cerca posible de Londres, lo que le permitiría permanecer cerca de su familia y de su hijo mayor, Isago, quien recientemente firmó su primer contrato profesional con el Chelsea. Esa conexión subraya el vínculo perdurable de Silva con Inglaterra, donde disfrutó de un período muy exitoso en Stamford Bridge. Levantó la Liga de Campeones en 2021 y se convirtió en un líder de vestuario reverenciado por su profesionalismo.
¿Qué sigue?
El viaje europeo de Silva comenzó en realidad con el Porto durante la temporada 2004-05, aunque sus oportunidades fueron limitadas y en su mayoría en la segunda división. Luego se forjó una reputación como uno de los mejores defensores del juego con el Milan, el Paris Saint-Germain y el Chelsea, recolectando numerosos títulos nacionales y premios individuales en el camino. Ahora de regreso en Portugal, se espera que Silva haga su debut con el Porto contra el Santa Clara el 4 de enero. Más allá del desafío inmediato, tiene la vista puesta firmemente en el escenario internacional. El veterano espera que una fuerte campaña europea lo mantenga en la contienda para el equipo de Brasil de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo del próximo verano.
