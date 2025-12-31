'¡Zlatan Ibrahimovic había dado un 100% de aprobación!' - El regreso de Thiago Silva al AC Milan fue bloqueado por Massimiliano Allegri, afirma Antonio Cassano

El exdelantero del Milan Antonio Cassano ha revelado que Silva estuvo cerca de un sensacional regreso a Italia, pero Allegri cerró la propuesta. Hablando en el canal Viva El Futbol, Cassano afirmó que la decisión iba directamente en contra de los deseos de Ibrahimovic, quien ahora actúa como asesor de la junta del Milan. Según Cassano, Ibrahimovic había presionado fuertemente por el movimiento, viendo a Silva como una adición de bajo riesgo y alto impacto. El brasileño estaba preparado para regresar con una transferencia libre y no exigía un contrato lucrativo, un factor que hacía el trato atractivo para la jerarquía del club.

"A los aficionados del Milan, quiero decirles que Thiago Silva no llegó principalmente por Allegri, quien vetó el fichaje, mientras que Ibrahimovic lo quería. Podría haber venido", dijo Cassano. "Zlatan había dado un 100% de aprobación para ficharlo gratis, aunque (Thiago) no pedía un sueldo alto."

Cassano agregó que el propio Silva se puso en contacto directamente con Allegri en un último intento de reabrir la puerta.

"Thiago, siendo una persona de alto nivel, llamó personalmente a Allegri, quien le dijo que estaba buscando un delantero", dijo. "El señor Massimiliano Allegri se negó y cerró las puertas con tres candados al regreso de Thiago Silva al Milan."

