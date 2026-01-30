Goal.com
Yisa Alao NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Yisa Alao: Por qué el Chelsea superó la competencia del Manchester United y el Liverpool para fichar al dinámico lateral adolescente del Sheffield Wednesday

Otra ventana de transferencias y otro prospecto muy valorado está en camino a Chelsea. La política juvenil del club ha vuelto a funcionar, con los londinenses del oeste fichando al lateral de 17 años Yisa Alao del Sheffield Wednesday, que enfrenta problemas financieros. A pesar de su experiencia muy limitada a nivel senior, el adolescente provocó una lucha de transferencias entre tres gigantes de la Premier League, pero fueron los Blues quienes emergieron victoriosos.

Después de que el Chelsea hiciera una fuerte jugada tardía, Alao completó su traslado a Stamford Bridge el lunes 26 de enero, por una tarifa inicial no revelada que se informa está en la región de £500,000. Con complementos, esa suma podría superar el millón de libras, un compromiso financiero significativo para un jugador que acumuló solo 186 minutos de acción en el primer equipo en Hillsborough.

Sin embargo, solo necesitas mirar el calibre del club que estaba en busca de la firma de Alao para entender su potencial; se informa que el Chelsea ha superado a Manchester United, mientras que los campeones de la Premier League, Liverpool, habían estado observando la situación del joven en el club de Championship, que está en administración.

Un lateral moderno y aventurero con mucha técnica y potencial, los londinenses del oeste verán esto como el último golpe en su impulso continuo por acumular el mejor talento joven disponible.

  • Donde todo comenzó

    Nacido y criado en Yorkshire, Alao - quien tiene herencia nigeriana - se unió a los Sub-7 del Wednesday a una edad temprana, y pronto progresaría rápidamente en las filas mientras a menudo superaba sus límites al mezclarse con los chicos más grandes en grupos de edad superiores.

    Para la temporada 2024-25, el defensor zurdo jugaba habitualmente para los Sub-18 a pesar de tener solo 16 años, ayudando al club a terminar en segundo lugar en la Liga de Desarrollo Profesional Sub-18 Norte. Alao fue recompensado con un contrato de beca en mayo de 2025, allanando técnicamente el camino para su continuación en los Sub-18, pero en su lugar ha jugado con los Sub-21 y ha formado parte regularmente del primer equipo en Hillsborough en 2025-26, tal es su habilidad.

    Pronto le seguiría un debut en el primer equipo, cuando el recién nombrado entrenador Henrik Pedersen lanzó al adolescente a la acción en la primera ronda de la Carabao Cup contra el Bolton Wanderers en agosto. Alao hizo una aparición de nueve minutos desde el banco antes de que su equipo triunfara en los penales. Sin embargo, fue durante su debut en casa contra Grimsby Town en la tercera ronda que realmente llamó la atención.

  • Sheffield Wednesday v Grimsby Town - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    El gran descanso

    Introducido como sustituto en la primera mitad tras una lesión de Olaf Kobacki, el entonces joven de 16 años ofreció una actuación arrolladora como carrilero izquierdo que mostró todos sus mejores atributos, avanzando con fuerza pero sin eludir sus responsabilidades defensivas, incluso ganando cinco duelos aéreos.

    "Tan pronto como entró, intentaron llevar más gente a su lado," dijo Pedersen a The Star después de lo que fue finalmente una derrota por 1-0. "Pero él creció durante la batalla y wow. Una de las habilidades importantes que debes tener como jugador joven es adaptarte; adaptarte al nivel, a nuevos jugadores y a todo. Fue realmente, realmente bueno. Ha tenido un desarrollo muy bueno, ha jugado con los 18 y 21 y luego con nosotros en Bolton. Es un gran jugador joven, wow."

    "Fue inesperado, no pensé que entraría pero tienes que estar listo," dijo Alao él mismo. "Fue difícil entrar como un joven, pero creo que los jugadores mayores te rodean, y el entrenador especialmente te ayuda en cuanto a confianza para entrar y jugar sin miedo. Jugamos de manera ofensiva, y él [Pedersen] solo quiere que compita y haga mi parte.

    "Ha sido una gran experiencia, es lo que realmente sueñas. Es genial estar cerca del primer equipo y son realmente buenos nutriéndote como jugador joven. Ha sido muy bueno para mi desarrollo."

  • Sheffield Wednesday v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Cómo va

    Pedersen advirtió, sin embargo, que los Owls necesitarían tomar un enfoque cauteloso con el desarrollo de Alao en la notoriamente rigurosa segunda división inglesa. "Tenemos que ser muy cuidadosos con él", agregó el entrenador. "Solo tener una semana de entrenamiento normal a nivel de Championship es muy duro para él. Ese es el gran desafío para nosotros."

    De hecho, a pesar de convertirse en una presencia regular en los equipos de los partidos de miércoles en la liga, no sería hasta después de su 17º cumpleaños que Alao haría su debut en el Championship, jugando un minuto desde el banco contra Derby County en diciembre de 2025.

    Sus oportunidades no se vieron favorecidas por el hecho de que los primeros días de su carrera en el primer equipo se desarrollaban en el contexto de la pésima situación financiera de Wednesday bajo el ahora expropietario Dejphon Chansiri. En medio de pérdidas repetidas y problemas de flujo de caja que resultaron en el incumplimiento de pago tanto a los jugadores como a HMRC, el club entró en administración en octubre de 2025 - lo que provocó una deducción inmediata de 12 puntos mientras Wednesday caía al fondo del Championship. Eso se incrementó a 18 puntos en diciembre debido a infracciones en la regulación de pagos, dejando a los Owls con -10 puntos, 27 de la salvación, y condenados al descenso a la League One.

    Quizás no por casualidad, fue en ese momento que se reportó por primera vez el interés de la Premier League en Alao, con el jugador aún no vinculado a un contrato profesional en esa etapa a pesar de su elegibilidad como un joven de 17 años y la afirmación de Pedersen de que su equipo de toda la vida tenía que hacer "todo" para mantenerlo.

    En el campo, el joven jugó una hora de la derrota en la tercera ronda de la FA Cup ante el equipo de la Premier League Brentford a principios de enero antes de ser titular en la derrota en casa contra Portsmouth en el Championship. Mientras tanto, esa especulación de transferencia se intensificó con la ventana de transferencias de invierno abierta, ya que se mencionaba tanto a los poderosos clubes del norte, United y Liverpool, como posibles destinos. Pero es Chelsea quien ha ganado la batalla por su fichaje después de que Alao rechazara los términos profesionales en Hillsborough.

    Un comunicado de los administradores de Wednesday tras la finalización del acuerdo decía: "Nuestra responsabilidad es actuar en los mejores intereses a largo plazo de Sheffield Wednesday y sus acreedores. Esta transferencia equilibra el valor inmediato para el club con la protección para el futuro, en caso de que la carrera de Yisa se desarrolle como todos esperamos."

  • Sheffield Wednesday v Brentford - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Principales fortalezas

    Aunque el tamaño de la muestra de acción en el primer equipo es obviamente pequeño (unos escasos 186 minutos en el equipo senior), cuando ves a Alao en acción te impacta de inmediato su valentía para su edad; no rehúye las batallas físicas y no lanza el balón lejos por el campo, sino que confía en su propia capacidad de driblar y pasar para progresar hacia adelante.

    Es interesante que también mencionara el enfoque ofensivo en su elogio a Pedersen, ya que el adolescente a menudo parece estar un paso por delante de su oponente, leyendo el juego astutamente para estar en posición de hacer una interceptación o estando preparado para avanzar al mediocampo y enfrentarse a su hombre con el balón en los pies. Un lateral moderno en ese sentido, es fácil ver por qué la élite de la Premier League lo quería.

    A pesar de su corta edad, Alao ya mide 1.85 metros y aún tiene mucho por crecer, lo que significa que encaja en el molde de los defensores laterales más altos, más atléticos y más técnicos que se están volviendo cada vez más comunes en el juego moderno.

  • Sheffield Wednesday v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Espacio para mejorar

    Por supuesto, ese tipo de valentía y la determinación de subir y bajar por la banda izquierda pueden ocasionalmente llevar a un poco de ingenuidad. Alao ha sido encontrado débil posicionalmente en ciertas ocasiones, mientras que esa tendencia a adelantarse a veces se convierte en exceso de celo en los desafíos, lo que puede dejarlo expuesto.

    La falta de experiencia general del adolescente obviamente jugará en su contra en términos de obtener más oportunidades en el primer equipo en un club del tamaño del Chelsea. Él mismo ha admitido que el salto de la academia del Wednesday al nivel del Championship fue significativo, y ahora debe prepararse para otro salto significativo a la Premier League, con suerte en un futuro no muy lejano.

    "Ha sido un cambio masivo, pero tienes que dar el paso adelante y aprovechar tu oportunidad cuando se te presenta", dijo Alao en septiembre. "He tenido que estar preparado. Es una gran diferencia jugar en la academia, es mucho más rápido. Solo tengo que seguir esforzándome e intentando mejorar, ha sido una gran oportunidad y espero que haya más por venir."

  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿El próximo... Nico O'Reilly?

    Posiblemente el arquetipo del lateral moderno, el ascenso de Nico O'Reilly en el Manchester City ha sido meteórico. Nominalmente un mediocampista, el maestro táctico Pep Guardiola lo ha convertido en un lateral izquierdo que defiende con fuerza, está cómodo con el balón en los pies y es más que capaz de invertirse en el centro del campo.

    Guardiola ha sido uno de los pioneros en desplegar a un jugador más imponente físicamente como lateral, habiendo alineado al central Josko Gvardiol ahí durante un largo periodo antes del ascenso de O'Reilly. O'Reilly es la siguiente iteración, como alguien que puede influir genuinamente en el juego en ambas partes del campo. Con solo 20 años, el inglés ha hecho suya la posición, y el Chelsea bien podría estar imaginando un camino similar para Alao.

    ¿Quién sabe? Los dos jóvenes bien podrían competir por el puesto de lateral izquierdo en el XI de los Tres Leones en el futuro...

  • Charlton Athletic v Sheffield Wednesday - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ¿Qué sigue?

    Dado el infame modelo del Chelsea de comprar jóvenes jugadores de alto potencial, desarrollarlos y venderlos con ganancias bajo los actuales propietarios BlueCo, quizás incluso sin que lleguen a hacer una aparición para el club, es difícil predecir exactamente cómo podría desarrollarse la carrera de Alao con los Blues.

    En el corto plazo, sería lógico que formara parte del equipo juvenil del club, ya sea con los U18 o U21. Si fuera a ser cedido a un club de una liga inferior, seguramente habría tenido más sentido que se hubiera quedado en Wednesday durante el resto de la campaña antes de unirse a su nuevo equipo en el verano.

    Alao podría obtener minutos en el primer equipo durante la pretemporada y las competencias de copa podrían ofrecer una oportunidad en 2026-27, con el nuevo entrenador Liam Rosenior conocido por su uso de jugadores jóvenes, pero lo más probable es que continúe en las filas de la academia o sea cedido, ya sea al Championship o quizás al club hermano de los Blues, el Estrasburgo.

    Por el momento, el primer equipo parece distante, con Marc Cucurella como un jugador clave en el lateral izquierdo y el fichaje de verano de 2025, Jorrel Hato, considerado como una perspectiva de elite. Dicho esto, podría haber una oportunidad si alguno de los dos se va o si el holandés no logra cumplir con sus promesas.

