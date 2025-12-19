Yaya Toure revela la 'rivalidad amarga' con su hermano Kolo mientras la leyenda del Manchester City afirma que era 'mejor' que el exdefensor del Arsenal

Los Touré son dos de los jugadores más queridos que han pasado por el fútbol inglés, tanto que son el tema de un popular cántico que no solo se canta en los partidos de fútbol en todo el país, sino que también es un elemento clave en los torneos de dardos.

Tras un periodo de tres años lleno de trofeos con los gigantes españoles del Barcelona, Yaya buscó nuevos horizontes uniéndose al City en 2010. Y en un notable periodo de ocho temporadas en el Etihad Stadium, se convirtió en uno de los mejores centrocampistas en la historia de la Premier League, marcando 62 goles en 230 apariciones en la máxima categoría.

En su mejor campaña individual en el City, Yaya marcó 20 goles en 35 partidos de liga mientras el club levantaba el título de la Premier League 2013-14 bajo la dirección de Manuel Pellegrini. Ganó otros seis honores en Mánchester, anotando el gol de la victoria en la final de la FA Cup 2010-11 contra el Stoke City en el estadio de Wembley.