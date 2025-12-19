Yan Diomande: La mejor promesa de Red Bull desde Erling Haaland, siendo desarrollada por Jurgen Klopp antes de la batalla de transferencias entre Liverpool y Manchester City

Naturalmente, la posición de Diomande como extremo debería convertirlo en un buen regateador, pero ya es sobresaliente en ese aspecto. Lidera la Bundesliga con 42 regates completados esta temporada, mientras que solo Lamine Yamal (66), Mohammed Kudus (47) y Kylian Mbappé (45) están por delante de él en las cinco principales ligas de Europa.
"Jugaba en las calles. Todavía juego cuando voy a casa, a veces con amigos. Me gusta decir: dejé las calles, pero las calles no me dejaron a mí. Todavía es parte de mí," ha dicho Diomande sobre su propio estilo.
Tal es la combinación de épocas en Diomande, combinando un deseo a la antigua de superar a su hombre por fuera y ensuciarse las botas con la obsesión moderna de cortar hacia el interior para marcar goles, que es increíblemente hábil jugando en cualquiera de las dos bandas, comenzando más a menudo en su lado derecho natural.
A lo largo de 16 partidos con Leipzig, Diomande ha contribuido con siete goles y cuatro asistencias. Ya es concebible que pueda completar su primera temporada como futbolista profesional con cifras dobles en ambos. No solo es agradable a la vista, sino notablemente efectivo y eficiente.
El entrenador de Leipzig, Ole Werner, ha quedado muy impresionado con su nuevo fichaje esta temporada, diciendo de Diomande: "A menudo supera a sus rivales sin trucos, simplemente porque es muy dinámico. Pero lo que es aún más importante para mí es que trabaja para el equipo y es muy bueno en el contraataque. Es una cuestión de actitud, y él lo demuestra."
El pequeño tamaño de muestra de su 2025 también ha convertido a Diomande en el favorito de la comunidad de estadísticas. Según FBRef, ya se encuentra en el percentil 98 superior entre los extremos por goles no de penalti (0.5 por 90 minutos jugados), en el percentil 92 superior para acciones que crean tiros (5.21 por 90), en el percentil 97 superior para conducciones progresivas (6.22 por 90), en el percentil 99 superior para regates exitosos (4.08 por 90) y en el percentil 94 superior para toques en el área de penalti contraria (6.91 por 90).
Además de eso, también está en el percentil 88 superior para intercepciones (1.7 por 90) y bloqueos (1.26 por 90), así como en el percentil 97 superior para intercepciones (0.94 por 90). En términos sencillos, Diomande es estadísticamente excepcional en ambos extremos del campo. Hay muchas razones por las cuales se le ha considerado el mejor producto del sistema de Red Bull desde cierto Erling Haaland.