La tabla a veces miente, y Eugen Polanski lo sabe bien. El Borussia Mönchengladbach ocupa el duodécimo puesto, lo que parece cómodo, pero en realidad las alarmas ya han saltado en el Bajo Rin antes del duelo por el descenso contra el FC St. Pauli el viernes (20:30 h/Sky). Solo un punto separa al Borussia de los Kiezkickers en la zona de descenso, y por eso el entrenador Polanski afirma: «Ahora llegan los partidos en los que tenemos que sumar puntos».
Traducido por
«Ya no hay excusas»: en Gladbach suenan las alarmas
A pesar de sus discretos resultados, el Borussia lleva semanas manteniéndose por encima del descenso, pero crece la preocupación por el tercer descenso de la historia del club. Tanto es así que la organización que agrupa a los aficionados envió un mensaje antes del partido contra el St. Pauli. «Un vistazo a la clasificación muestra que solo cuenta una victoria en casa. Ahora comienza una fase muy importante, ya no hay excusas», fue el mensaje del FPMG Supporters Club.
De hecho, Gladbach se enfrenta a las tan citadas semanas de la verdad: los próximos rivales son el St. Pauli, el Colonia, el Heidenheim, el Leipzig y el Maguncia. En la primera vuelta, se consiguieron 13 puntos y solo se encajó un gol contra estos cinco equipos. Un balance que, de repetirse, llevaría al Gladbach y, por tanto, también a Polanski a un terreno seguro. El entrenador del VfL, que había empezado con fuerza, solo ha conseguido una media de 1,09 puntos en los últimos partidos contra los grandes equipos de la liga, menos que su predecesor, Gerardo Seoane (1,13).
Ahora, un joven de 17 años podría echar una mano: el delantero Wael Mohya marcó recientemente en Múnich (1-4), solo Youssoufa Moukoko y Florian Wirtz eran más jóvenes cuando marcaron su primer gol en la Bundesliga. «Hay cosas peores que marcar tu primer gol contra el Bayern. Eso le quedará al chico para siempre, lo que me alegra enormemente», dijo Polanski.
- Getty Images Sport
El Gladbach ya perdió una vez contra el St. Pauli bajo los focos.
Contra el St. Pauli, el creativo Moyha podría volver a la alineación titular, al menos eso insinuó Polanski. «La pregunta es: ¿cómo lo afrontamos ahora? ¿Y cómo lo afronta Wael? En el mejor de los casos, lo aprovechará para el próximo partido en casa», afirmó. En cualquier caso, el Borussia ha tenido buenas experiencias con los adolescentes en la lucha por el descenso. Cuando la situación fue tan grave por última vez en 2011, un portero de 18 años llamado Marc-Andre ter Stegen celebró su debut.
Por el contrario, el Gladbach tiene malas experiencias con los partidos nocturnos contra el St. Pauli: a principios de diciembre, cayó por 1-2 en los octavos de final de la Copa. Un resultado que esta vez podría tener consecuencias mucho más dramáticas.