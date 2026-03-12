«Ya no hay excusas»: en Gladbach suenan las alarmas

A pesar de sus discretos resultados, el Borussia lleva semanas manteniéndose por encima del descenso, pero crece la preocupación por el tercer descenso de la historia del club. Tanto es así que la organización que agrupa a los aficionados envió un mensaje antes del partido contra el St. Pauli. «Un vistazo a la clasificación muestra que solo cuenta una victoria en casa. Ahora comienza una fase muy importante, ya no hay excusas», fue el mensaje del FPMG Supporters Club.

De hecho, Gladbach se enfrenta a las tan citadas semanas de la verdad: los próximos rivales son el St. Pauli, el Colonia, el Heidenheim, el Leipzig y el Maguncia. En la primera vuelta, se consiguieron 13 puntos y solo se encajó un gol contra estos cinco equipos. Un balance que, de repetirse, llevaría al Gladbach y, por tanto, también a Polanski a un terreno seguro. El entrenador del VfL, que había empezado con fuerza, solo ha conseguido una media de 1,09 puntos en los últimos partidos contra los grandes equipos de la liga, menos que su predecesor, Gerardo Seoane (1,13).

Ahora, un joven de 17 años podría echar una mano: el delantero Wael Mohya marcó recientemente en Múnich (1-4), solo Youssoufa Moukoko y Florian Wirtz eran más jóvenes cuando marcaron su primer gol en la Bundesliga. «Hay cosas peores que marcar tu primer gol contra el Bayern. Eso le quedará al chico para siempre, lo que me alegra enormemente», dijo Polanski.