¡Ya no es un jugador de la Segunda División! Cómo Erling Haaland ha llevado su juego completo a nuevos niveles con el Manchester City

Atrás quedaron los días en los que Haaland se limitaba a merodear por el área rival y se centraba únicamente en marcar goles, dependiendo en gran medida de que sus compañeros de ataque, como Kevin De Bruyne, le pasaran el balón o de aprovechar los balones sueltos.

Ahora es tan probable que prepare un gol como que lo marque. Haaland ha dado tres asistencias en sus últimos cuatro partidos de la Premier League, y solo Bruno Fernandes ha preparado más goles en la máxima categoría del fútbol inglés esta temporada. Las siete asistencias de Haaland le dejan a una de su mejor marca, que consiguió en la temporada 2022-23, y aún quedan 11 partidos de liga por disputar.

Su centro a Nico O'Reilly para el segundo gol del City en la victoria del sábado sobre el Newcastle llamó mucho la atención, ya que era el tipo de jugada que se esperaría de Bernardo Silva o Rayan Cherki. Resultó ser el gol de la victoria que mantuvo al City pisándole los talones al Arsenal en lo alto de la tabla, pero fue solo una de las muchas intervenciones vitales que Haaland realizó en el partido.

Ganó 12 duelos, más que en cualquier otro partido de su carrera, además de realizar el mayor número de despejes de todos los jugadores del City y dar más toques (43) que en cualquier otro partido de la Premier League.