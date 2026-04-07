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Hussein Hamdy

Traducido por

Ya es oficial... El exjugador del Arsenal cuelga las botas

A. Ramsey
Arsenal
Wales
Premier League
Gales
Inglaterra

El jugador pone fin a una larga carrera sobre el terreno de juego

Una de las antiguas estrellas del equipo de los Gunners ha anunciado hoy martes su retirada definitiva del fútbol.

Aaron Ramsey, de 35 años, ha decidido colgar las botas tras un periodo sin club desde que abandonó el equipo mexicano Pumas UNAM el año pasado, y se espera que Ramsey se dedique ahora a seguir una carrera profesional en el ámbito del entrenamiento.

Ramsey se retira como uno de los mejores jugadores de la historia de Gales, con 21 goles en 86 partidos internacionales y tres participaciones en grandes torneos con su selección.

El centrocampista desempeñó un papel fundamental en la histórica trayectoria de Gales hasta las semifinales de la Eurocopa 2016, lo que le valió un puesto en el once ideal del torneo elegido por la Unión Europea de Fútbol (UEFA).

Posteriormente, Ramsey participó en la Eurocopa 2020 y en el Mundial de 2022, la primera participación de Gales en una fase final del Mundial en 64 años.

  • Numerosas estaciones

    Este talentoso jugador comenzó su carrera en el Cardiff City antes de fichar por el Arsenal en 2008, donde se alzó con tres títulos de la FA Cup, marcando el gol de la victoria en dos de las finales, a lo largo de los 11 años que pasó vistiendo la camiseta de los «Gunners».

    Posteriormente, Ramsey pasó por el Juventus y el Niza, antes de regresar por segunda vez a su club de origen, el Cardiff City, donde ocupó el cargo de entrenador interino durante un breve periodo al final de la temporada pasada.

    El internacional galés fichó por el Pumas de México con la esperanza de mantenerse en forma para participar con la selección de su país en el Mundial de este verano, en caso de clasificarse.

    Ramsey tomó la decisión de poner fin a su carrera como jugador tras no haber conseguido encontrar un nuevo club desde que abandonó México.

    Ramsey ha agradecido a la afición galesa y a los clubes en los que ha jugado a lo largo de su carrera mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

    Lee también: Arteta anuncia la baja de dos estrellas del Arsenal para el partido contra el Sporting de Lisboa

    • Anuncios

  • Carta de despedida

    Ramsey declaró: «No ha sido una decisión fácil. Tras pensarlo mucho, he decidido retirarme del fútbol».

    Y añadió: «En primer lugar, quiero empezar por la selección de Gales. Ha sido un honor para mí vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. Esto no habría sido posible sin la increíble contribución de todos los entrenadores bajo cuya dirección he jugado y de todo el personal que me ha ayudado de tantas maneras».

    Y continuó: «Gracias a todos los clubes para los que tuve la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me ayudaron a vivir mi sueño y a jugar al más alto nivel».

    Y concluyó: «Muchísimas gracias a mi mujer, a mis hijos y a toda mi familia. Sin vosotros a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible».

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