El XI de Europa: El Manchester United hace magia, el Arsenal domina a balón parado y Mohamed Salah marca de nuevo

GOAL analiza lo mejor del fin de semana en la Premier League, LaLiga y otras ligas importantes con el resumen del XI de Europa.

Gracias por finalmente despertarte, Premier League. En medio de la saturación de opiniones deportivas, muchos señalaban que la liga estaba aburrida: Arsenal caminando hacia el título, Manchester United irrelevante, Liverpool acabado. Todo esto podría seguir siendo cierto, pero el fin de semana trajo algo de variedad.

Arsenal sigue siendo muy sólido y mantiene la ventaja inicial. Sin embargo, United mostró pelea y energía, mientras que Liverpool recordó cómo ganar un partido, lo que resultó refrescante para sus seguidores más convencidos.

En el continente, también hubo movimiento. El Clásico de la semana pasada parecía dejar claro que existe una brecha real entre Real Madrid y Barcelona (Los Blancos se impusieron 2-1), pero los Blaugranas se reivindicaron esta semana y pusieron su temporada nuevamente en marcha.

Y en Alemania, el Bayern Múnich simplemente se comporta de manera arrolladora, burlándose de su propia liga.

GOAL  presenta El XI de Europa, con 11 observaciones clave del fin de semana.

    1Mo Salah está de vuelta

    ¿Tanto hablar de que “está acabado”? Bueno, Mo Salah no ha estado en su mejor nivel últimamente. Ha cometido algunos errores poco habituales, mostrado toques sueltos y cierto egoísmo en el juego, lejos del extremo que compitió por el Balón de Oro el año pasado.

    Decir que ya está “totalmente de vuelta” sería exagerado, pero Salah volvió a marcar contra el Aston Villa y se mostró como una verdadera amenaza, liderando el camino en la sorprendentemente cómoda victoria 2-0 del Liverpool.

    2¿Manchester United, reyes de la remontada?

    ¿Estamos viviendo en un universo donde el Manchester United juega bien al fútbol? Supuestamente, Rúben Amorim tiene tres años para lograrlo, lo que es mucho tiempo en el impredecible mundo del United.

    Verdadero o no, ciertamente está mostrando que puede extraer grandes actuaciones de un equipo marcadamente imperfecto. La más reciente: un empate 2-2 ante el Nottingham Forest, coronado por un espectacular gol de empate de Amad Diallo. Quizá haya un equipo en ciernes aquí.

    3Chelsea logra la victoria de forma poco convincente

    Chelsea-Tottenham prometía ser un duelo ardiente en la Premier League: no por rivalidad histórica, sino por la intensidad inherente de estos encuentros. Normalmente, este tipo de partidos ofrece fútbol de alto nivel que iguala la tensión.

    Este fin de semana, sin embargo, fue decepcionante. Ambos equipos ofrecieron un encuentro pobre y sin brillo. Chelsea se llevó la victoria, casi merecidamente, con Moisés Caicedo destacando y haciendo un fuerte caso para el título de “mejor mediocampista de la Premier League”.

    4Arsenal y los goles a balón parado vuelven a golpear de nuevo

    ¿Cómo gana un equipo cuando el tiempo de entrenamiento es limitado? Para el Arsenal, la respuesta es aprovechar al máximo lo que pueden controlar: las jugadas a balón parado. En ese terreno, los Gunners son casi imparables, convirtiendo lo feo en su mayor ventaja.

    Lo demostraron nuevamente contra el Burnley, anotando desde una jugada a balón parado y asegurando una victoria por 2-0. Declan Rice brilló desde el mediocampo, mientras que defensivamente solo permitieron un disparo a puerta. Si las defensas ganan campeonatos, Arsenal empieza a posicionarse muy bien.

    5Erling Haaland sabe que es un robot

    ¿Qué se hace cuando Erling Haaland entra en modo imparable? ¿Rezamos? ¿Nos rendimos? ¿O simplemente observamos y tratamos de no salir aplastados?

    El Manchester City destrozó a un Bournemouth que venía en gran forma, prácticamente solo gracias a Haaland. Marcó dos goles y bien podrían haber sido tres o cuatro. Esa es la diferencia con él: incluso cuando el City no está en su mejor momento, Haaland hace que todo parezca sorprendentemente sencillo.

    6Kylian Mbappé está dominando el fútbol...

    Hablando de delanteros extraordinarios, ¿quién hubiera pensado que sería tan fácil mantener a Mbappé en una posición central? Y qué nivel de juego alcanzó al hacerlo. Mbappé marcó dos goles para el Real Madrid contra el Valencia y, de manera generosa, cedió la posibilidad de un hat-trick a vinícius Júnior, entregándole un penalti. El Madrid está en total sintonía, mostrando un fútbol que bien podría justificar un Balón de Oro.

    7…pero Vinícius., definitivamente no

    Hay un problema, sin embargo: Vinícius simplemente no termina de despegar. Ya sea porque todavía no está al cien por cien o por el hecho de que ocupa un rol secundario, el brasileño no ha encontrado su ritmo. Esto quedó patente el sábado, cuando estrelló un penalti en los brazos del portero. El Madrid ganó, pero Vini estuvo lejos de ser decisivo.

    8Barcelona se recupera con estilo

    La derrota en el Clásico fue un golpe duro para el Barça. A pesar de llegar con varias bajas, se esperaba que ofrecieran pelea al Madrid, pero colapsaron y la derrota fue merecida. El equipo de Hansi Flick necesitaba una respuesta, y la dieron con una victoria por 3-1 sobre un modesto Elche.

    Lamine Yamal mostró mayor claridad, Marcus Rashford volvió a marcar y el equipo se vio mucho más cómodo en el campo. LaLiga será un desafío este año, pero este triunfo funcionó como una respuesta crucial tras el duro golpe del Clásico.

    9Bayern Múnich sigue imparable pese al Bayer Leverkusen

    ¿Es una falta de respeto presentarse con un equipo casi de suplentes contra uno de tus rivales más cercanos? El Bayern lo hizo, dejando en el banco a varias de sus estrellas, incluido Harry Kane, y aun así derrotó al Leverkusen 3-0.

    En cierto sentido, fue una gestión táctica inteligente por parte de Vincent Kompany. Con tantos partidos por delante, sus jugadores clave necesitan descanso de vez en cuando. Pero, más allá de la estrategia, también fue un mensaje claro: “Sí, puedo vencerte incluso con algunos suplentes.”

    10Juventus logra el impulso de su nuevo entrenador

    Igor Tudor siempre fue una apuesta interesante en la Juventus. Tras mostrar un fútbol realmente atractivo en la Ligue 1, llegó a Italia con un plantel lleno de talento ofensivo, listo para repetir su estilo. Pero cayó en la trampa de la Serie A: lo más aburrido posible.

    La Juve no ganó en ocho partidos, así que su despido era casi inevitable. Su sucesor, Luciano Spalletti, no revolucionó tácticamente en su debut, pero sí permitió un poco más de libertad ofensiva. El resultado: una victoria muy necesaria por 2-1. ¿Lograrán mantener esta racha la próxima semana?

    11Milán cumple la peor pesadilla de la Serie A... y gana

    El Milan protagonizó un espectáculo intenso este fin de semana. Jugaron un fútbol abierto, generando 17 disparos y creando oportunidades magistrales. Sin embargo, la Roma respondió con 20 intentos. A pesar del frenesí, el marcador final reflejó apenas un 1-0 a favor del Milan. Parece que el fútbol vertiginoso, al final, puede ser más emocionante de lo que muchos piensan.