¡Xabi Alonso tiene un GRAN trabajo por delante! Ganadores y perdedores después de que Lamine Yamal y el futuro campeón de La Liga, Barcelona, le recuerden al Real Madrid lo lejos que realmente están, a pesar de tener a Kylian Mbappé, en un emocionante Clásico

Barcelona vs Real Madrid

Los Blaugrana prácticamente aseguraron el título con la victoria del domingo, exponiendo la brecha entre los dos equipos más grandes de España.

¿Seguro que te apetece esto, Xabi? Después de más de 90 minutos de fútbol frenético, controvertido y absolutamente cautivador entre el Real Madrid y el Barcelona, una cosa está clara: quienquiera que gestione a este equipo de Madrid a continuación tendrá que ser un loco, un milagroso o un masoquista, y posiblemente un poco de los tres.

Los Blancos y los Blaugrana protagonizaron un cuarto maravilloso encuentro de la campaña, ya que el Barça volvió a apabullar al Madrid y mostró por qué se llevará este título de La Liga. Con tres partidos restantes después de la victoria por 4-3 del domingo, su ventaja es de siete puntos. No es inconcebible, entonces, que ganen la liga por dos dígitos. Eso dolería enormemente al Madrid, pero no sería en absoluto un reflejo injusto de la brecha en calidad entre estos dos equipos.

Solo tenías que mirarlo. Durante 15 minutos, el Madrid estaba en el país de los sueños. Kylian Mbappé, quien anotó un hat-trick a pesar de no jugar tan bien, metió dos temprano, y la carrera por el título estaba de nuevo en marcha. Y luego, se impuso la realidad, el Barça empezó a jugar al fútbol y se convirtió en una especie de masacre.

El equipo de Hansi Flick anotó cuatro goles en la primera mitad sin apenas sudar. Eric García consiguió el primero en una jugada a balón parado, Lamine Yamal añadió el siguiente con otro maravilloso disparo curvado para su creciente catálogo de goles impresionantes, y Raphinha volvió a ser decisivo al anotar dos golpes más incisivos en mortales contraataques.

Aún así, Madrid aguantó. Mbappé completó su triplete en la segunda mitad mientras que Vinicius Jr logró la hazaña magnífica de asistir a su compañero de ataque dos veces, a pesar de estar totalmente anónimo en el contexto del juego. Barça, sin embargo, tuvo un quinto gol anulado por el VAR y un penalti considerable descartado; nunca una victoria por un gol parecía tan completa.

Madrid no puede sentirse perjudicado por lo que ahora es casi seguro que sea una campaña sin trofeos (a menos que cuentes la Supercopa de la UEFA o la Copa Intercontinental de la FIFA). Carlo Ancelotti está de salida, y aunque no está del todo claro si se va por voluntad propia o lo están empujando, todas las partes parecen bastante contentas con su separación. Mientras tanto, Xabi Alonso es el próximo en asumir el cargo, y entrará a un club que se ha vuelto bastante inestable.

Alonso podrá contar con el futbolista atacante más dotado del mundo y otros de varios grados de brillantez que no tienen una conexión aparente entre sí. Ancelotti, el entrenador con quizás más gravitas que nadie en el fútbol mundial, no pudo manejar este equipo al final, entonces ¿qué hace pensar a Alonso que puede hacer lo mismo? Después de todo, la tarea en Madrid no solo será alcanzar a este equipo del Barca; también se esperará que los derrote, los apabulle y establezca la supremacía en el fútbol español una vez más.

Como se demostró el domingo, ni siquiera tres goles de uno de los mejores del mundo pueden realmente hacer que eso suceda.

GOAL analiza a los ganadores y perdedores del Estadio Olímpico...