Xabi Alonso responde a los rumores sobre el Liverpool y la presión sobre Arne Slot crece tras ruptura con Mohamed Salah
Xabi Alonso y Arne Slot están bajo presión
El excentrocampista de los Reds se ha visto envuelto en una ola de rumores sobre cambios de entrenadores. Mientras Arne Slot enfrenta presión en Liverpool debido a que su equipo ocupa el décimo lugar de la Premier League a pesar de una fuerte inversión veraniega, Xabi Alonso atraviesa su propia tormenta en el Santiago Bernabéu. Tras la caótica derrota 2-0 ante el Celta de Vigo, el español se prepara para una semana crucial con un enfrentamiento de Liga de Campeones ante el Manchester City en el horizonte.
A pesar de la presión inmediata en la capital española, persisten las especulaciones sobre un posible regreso a la Premier League. Se informa que Alonso había rechazado anteriormente la oportunidad de reemplazar a Jürgen Klopp para quedarse en el Bayer Leverkusen, antes de finalmente asumir el cargo en Madrid este verano.
El entrenador del Real Madrid habla sobre su futuro
Cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de entrenar en Inglaterra, y específicamente sobre un regreso a su antiguo club Liverpool, Alonso ofreció una respuesta sugerente, sin negar la opción por completo.
"Claro, es algo a considerar con los clubes ingleses, con mi antiguo equipo," admitió Alonso. "Pero por ahora, este es el lugar donde quiero estar, y en el futuro, nunca se sabe lo que puede pasar."
La situación de Slot se complicó aún más debido a un conflicto interno que involucra al talismán Mohamed Salah, quien criticó de manera pública al holandés tras el empate 3-3 contra el Leeds el fin de semana. No obstante, Alonso mantuvo la diplomacia al ser consultado sobre el tema.
"Esas son decisiones que han tomado en Liverpool. Sin duda, nos faltan muchos detalles, así que no me corresponde opinar sobre eso," afirmó.
Dos gigantes en crisis
Los comentarios de Alonso llegan en un momento crítico para ambos clubes. La defensa del título del Liverpool se ha desmoronado, dejando a Slot al borde del abismo. Su relación con Salah se ha deteriorado, y el delantero egipcio fue excluido de la convocatoria para enfrentar al Inter esta semana.
Mientras tanto, en Madrid, Alonso lucha por mantener su proyecto a flote. La derrota ante el Celta dejó a los Blancos a cuatro puntos del líder Barcelona, y los informes señalan que un traspié contundente frente al Manchester City podría poner en riesgo su continuidad.
"El próximo es el mejor. Me conozco a mí mismo, y los aficionados conocen bien al Manchester City por los encuentros de los últimos años, pero lo veo más como una oportunidad que como un problema", afirmó Alonso.
¿Qué sigue?
Alonso también abordó sus propios desafíos en la gestión de jugadores, trazando un paralelismo entre la situación de Salah y su manejo de Vinicius Junior. El delantero brasileño reaccionó mal tras ser sustituido contra el Barcelona a principios de la temporada, un episodio que Alonso afirmó que no manejaría de forma diferente en retrospectiva.
"No cambiaría nada", recalcó, reforzando su postura sobre la disciplina, un aspecto que la leyenda alemana Lothar Matthäus destacó recientemente como un posible punto de fricción con las estrellas creativas del Madrid.
"No se trata de cambiar, sino de adaptarse. Sabía muy bien lo que implicaba, por eso el Real Madrid es el club más grande del mundo. Tienes que aprender de ello, rendir en la cancha y mantener la interacción con los jugadores. Algunos días son buenos, otros no tanto, pero de cada partido se aprende. Estamos en esta posición ahora y debemos afrontarlo con buena energía y positividad; esa es la única manera de darle la vuelta."
