Xabi Alonso insiste en que no se inmuta por la rebelión de Vinicius Jr mientras aumenta la presión sobre el entrenador del Real Madrid
La disputa de Vini Jr con Alonso
Vinicius Junior ha tenido problemas con el nuevo entrenador Alonso por su tiempo de juego desde el comienzo de la temporada. Todo se intensificó durante El Clásico, cuando se vio al jugador de 25 años quejándose después de ser sustituido por el entrenador en la segunda mitad del partido. Posteriormente, emitió una disculpa pública por su comportamiento pero generó más sospechas al no mencionar a su entrenador en su declaración.
El contrato actual del astro de la Selección se vence en 2027 y aún no ha llegado a un acuerdo con Madrid para extender su estadía. Según The Athletic, Vinicius Jr. ha informado a Los Blancos que no renovará su contrato actual "mientras su relación con el entrenador Alonso siga siendo tan tensa".
Alonso impasible ante la rebelión
Abordando la supuesta rebelión de Vinicius Jr y la gestión de grandes egos en el vestuario del Madrid, Alonso dijo: "Es tan importante como la filosofía futbolística, el trabajo táctico y físico, la gestión de personalidades... y es un proceso con diferentes fases que tienes que saber cómo navegar. En el Real Madrid, es fundamental. No me di cuenta de que habían pasado seis meses, pero está resultando ser exactamente lo que esperaba. Un trabajo muy exigente con buenos momentos y momentos donde necesitas esa concentración y conexión. Estamos en uno donde debemos mostrar una reacción. Estoy disfrutando de todo el paquete, todo lo que implica. Lo dije el primer día y lo diré de nuevo."
Cuando se le pidió comentar sobre el tema de los jugadores que hacen que despidan a los entrenadores, Alonso agregó: "Es exigente, pero ciertamente no soy el primer entrenador que tiene que lidiar con estas situaciones. Pienso mucho en lo que Carlo [Ancelotti], [Jose] Mourinho o [Manuel] Pellegrini, los entrenadores que he tenido, habrían hecho en su tiempo. Estas no son situaciones nuevas; tenemos que saber cómo manejarlas, tenemos los estándares necesarios y autocrítica. Sabemos adónde queremos ir... y juntando todo esto, lo estoy disfrutando.
"Tenemos que tener mucho respeto por los jugadores y los equipos y cómo se preparan. No quiero y no voy a hablar de eso. Sé lo que es un vestuario, sé los momentos por los que tienes que pasar, y tienes que lidiar con el ruido externo. No debería hacernos perder el foco en lo que es importante para nosotros. Tenemos que saber cómo superar estos momentos; conocemos las consecuencias de los malos resultados, pero no deberían desviarnos del camino que queremos tomar."
¿Cuenta Alonso con el respaldo de Madrid?
Al ser preguntado si cuenta con el respaldo del club en esta situación, Alonso dijo: "Supongo que no es la primera vez que hacen esa pregunta. Sabemos el momento en el que estamos, en La Liga y en la Liga de Campeones. No estoy enfocado en eso, estoy enfocado en los jugadores, en lo que podemos controlar y en lo que sucede en Valdebebas.
"No de apoyo, porque no es necesario, pero tenemos la comunicación diaria habitual con el presidente, hablé esta mañana con él, y también hablo con José Ángel [Sánchez, director general] cada día o dos, lo habitual."
El consejo de Nadal para Vinicius Jr
El fanático acérrimo del Real Madrid y leyenda del tenis Rafael Nadal se ha puesto del lado de Alonso en la contienda, diciendo a Movistar+: "Creo que se puede resolver a través del diálogo, con todos en la misma sintonía. Creo que Vini necesita entender quién está a cargo y respetar esa autoridad, y también al club, dado lo que significa ser jugador del Real Madrid. Pero creo que está haciendo lo mejor que puede, y esas cosas que se salen de él, que a veces no son bien recibidas, pueden corregirse a través del diálogo y de la conciencia de que las cosas se pueden mejorar. La primera persona que necesita querer explorar ese camino de mejora tiene que ser él. Cuando lo escucho hablar en entrevistas, diciendo que quiere mejorar en todos los aspectos, creo que necesita encontrar aliados fuertes, y estoy convencido de que el Real Madrid tendrá las personas adecuadas, y él estará allí para asesorarlo.
"El principio básico es querer hacerlo. Y el Real Madrid tiene en Vinicius un activo que no puede devaluar y que tiene que proteger, independientemente de cualquier actuación que pueda no gustar a todos. Como jugador, es un activo del club; es una situación que el Real Madrid, siendo el inmenso club que es, sabe cómo manejar, y creo que lo han hecho bien. La prueba es que el rendimiento de Vinicius ahora es mejor que antes. El fútbol tiene un problema que también es una gran fortaleza; en última instancia, se escriben muchas historias cada semana, y eso magnifica las cosas, pero los futbolistas son personas, y así es como se resuelven las cosas, como seres humanos, hablando, entendiéndose y tratando de proyectar una imagen, una que sea verdaderamente genuina, de unidad, respeto y todos jalando en la misma dirección."
