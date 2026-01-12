Xabi Alonso deja el Real Madrid tras menos de ocho meses en el cargo

Menos de 24 horas después de la dolorosa derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final disputada en Yeda, Arabia Saudita, el Real Madrid tomó la decisión de separar sus caminos de Xabi Alonso. El técnico español, procedente del Bayer Leverkusen, había asumido el cargo apenas el verano pasado.

El club blanco explicó que la salida se produjo por “mutuo acuerdo” entre ambas partes y aprovechó el anuncio para desearle éxito al entrenador en sus próximos proyectos profesionales.

En el comunicado oficial, el Real Madrid señaló: “El Real Madrid CF comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido dar por finalizada su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre contará con el cariño y la admiración de todo el madridismo, por ser una leyenda del Real Madrid y un fiel representante de los valores de nuestro club. El Real Madrid será siempre su casa. El club agradece a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico su trabajo y dedicación durante este tiempo, y les desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa de sus vidas.”