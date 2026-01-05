'Será fundamental para nosotros' - Xabi Alonso defiende a Vinícius Júnior tras los abucheos de los aficionados en la victoria del Real Madrid sobre el Betis

El Real Madrid, sin el lesionado Kylian Mbappé, dejó claras sus intenciones con una contundente victoria sobre el Betis en LaLiga el domingo. Un hat-trick del joven de 21 años Gonzalo García, acompañado de goles de Raúl Asencio y Fran García, mantiene a Los Blancos a cuatro puntos de su eterno rival, el Barcelona. Xabi Alonso no ocultó su satisfacción con la actuación del equipo.

El técnico declaró a los medios: "Fue una victoria importante y merecida para empezar el año en casa. Es clave arrancar así: con calma y buenas sensaciones de cara a la Supercopa. Valoro la victoria pensando en LaLiga: el Barcelona ganó ayer, y nosotros debemos ganar muchos partidos. Este fue el último encuentro de la primera mitad de la temporada y ya hemos sumado 45 puntos, lo que proyecta 90 al final del campeonato. Ahora debemos mantener el ritmo y ganar la mayor cantidad de partidos posibles en los próximos compromisos. A partir de mañana, nuestro enfoque estará solo en la Supercopa."