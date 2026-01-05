Getty
'Será fundamental para nosotros' - Xabi Alonso defiende a Vinícius Júnior tras los abucheos de los aficionados en la victoria del Real Madrid sobre el Betis
El Real Madrid comienza 2026 con estilo
El Real Madrid, sin el lesionado Kylian Mbappé, dejó claras sus intenciones con una contundente victoria sobre el Betis en LaLiga el domingo. Un hat-trick del joven de 21 años Gonzalo García, acompañado de goles de Raúl Asencio y Fran García, mantiene a Los Blancos a cuatro puntos de su eterno rival, el Barcelona. Xabi Alonso no ocultó su satisfacción con la actuación del equipo.
El técnico declaró a los medios: "Fue una victoria importante y merecida para empezar el año en casa. Es clave arrancar así: con calma y buenas sensaciones de cara a la Supercopa. Valoro la victoria pensando en LaLiga: el Barcelona ganó ayer, y nosotros debemos ganar muchos partidos. Este fue el último encuentro de la primera mitad de la temporada y ya hemos sumado 45 puntos, lo que proyecta 90 al final del campeonato. Ahora debemos mantener el ritmo y ganar la mayor cantidad de partidos posibles en los próximos compromisos. A partir de mañana, nuestro enfoque estará solo en la Supercopa."
- Getty Images Sport
Xabi Alonso defiende a Vinícius
Aunque Vinícius Júnior no tuvo su mejor actuación para el Madrid, Xabi Alonso fue rápido en respaldar al internacional brasileño, destacando que fue "muy peligroso" frente a los visitantes.
Al ser cuestionado sobre los abucheos de algunos aficionados, Alonso respondió: "Creo que Vini contribuyó mucho. Comenzó bien el partido, provocó la amonestación de [Ortiz], lo que les obligó a cambiar de lateral derecho. [Vini] fue muy peligroso, especialmente en la primera mitad. Siguió adelante y aportó al equipo. Personalmente, me gustó su juego. Será fundamental para nosotros ahora que nos enfrentamos al Atlético en la Supercopa."
Nace una nueva estrella del Real Madrid
Mientras Vinícius Júnior acumula ahora una racha de 15 partidos sin marcar, que se remonta a principios de octubre, Gonzalo García celebró sus primeros goles de la temporada, emocionando a Xabi Alonso. "Gonzalo tuvo un partido de ensueño", comentó el excentrocampista del Liverpool. "Jugar en el Bernabéu, en su primera temporada con el primer equipo, y anotar un hat-trick… Estoy realmente feliz por él, por el trabajo diario que realiza, ya juegue o no. Siempre muestra una actitud impresionante. Es un gran ejemplo de lo que significa ser un jugador de la cantera del Real Madrid."
García tampoco pudo ocultar su alegría tras el triplete: "Es una tarde muy especial. Estoy muy, muy feliz de empezar el año así. Es mi primer hat-trick en el Bernabéu. Esto es el Real Madrid. Hay tanta competencia aquí. Sé que soy el reemplazo natural de [Kylian] Mbappé, pero el jefe y mis compañeros siempre me brindan confianza."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para el Real Madrid?
El próximo desafío para el equipo de Xabi Alonso será la semifinal de la Supercopa contra el Atlético de Madrid el jueves. El ganador se enfrentará al Barcelona o al Athletic Club en la final pocos días después. Tras la Supercopa, el Real Madrid regresará a LaLiga el 17 de enero, recibiendo al Levante en el Bernabéu.
Anuncios