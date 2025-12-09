Getty Images Sport
Xabi Alonso confía en que el Real Madrid puede vencer al Manchester City y afirma que sus estrellas quieren 'cambiar las cosas'
Real Madrid bajo presión antes del crucial partido de la Champions League
La tensión en el Santiago Bernabéu se ha sentido desde el domingo por la noche. Lo que debía ser un partido rutinario de LaLiga se convirtió en una auténtica pesadilla para los Blancos: derrota por 2-0, lesión grave de su líder defensivo Eder Militao y tres tarjetas rojas. Este resultado deja a los campeones españoles rezagados en la lucha por el título y aumenta la presión sobre su joven entrenador.
No obstante, durante su encuentro con los medios en Valdebebas el martes, Alonso se mantuvo firme. El técnico vasco proyectó calma y autoridad, desestimando los rumores de conflictos internos y presentando la visita del equipo de Guardiola no como un obstáculo, sino como una oportunidad para lograr una redención inmediata.
Xabi Alonso insiste en que el Real Madrid sigue unido
El colapso disciplinario contra el Celta de Vigo, con las expulsiones de Fran García, Álvaro Carreras y Endrick, generó dudas inmediatas sobre la cohesión y disciplina del equipo. Antes del partido europeo, se le preguntó a Alonso si la conducta de los jugadores o el resultado habían fracturado al grupo.
"Estamos todos juntos en esto", afirmó el entrenador. "No hay fisuras. Creemos que esta es una oportunidad y necesitamos la energía para conectar con el Bernabéu."
Sus palabras llegan en un momento crítico. Con Eder Militao sumándose a Dani Carvajal y David Alaba en la banca tras lesiones, la necesidad de unidad nunca ha sido mayor. Alonso busca aprovechar el ambiente europeo para cerrar la brecha causada por la crisis de personal, especialmente ante informes que sugieren que podría ser despedido si el equipo cae en casa el miércoles.
Real Madrid listo para dar vuelta a la situación
Alonso abordó la volatilidad del fútbol con una perspectiva filosófica sobre la crisis actual. Reconoció las emociones tras la derrota del fin de semana, pero recordó que una temporada nunca se define por un solo resultado.
"Este es un equipo, estamos todos juntos. Ser entrenador del Real Madrid significa estar preparado para cualquier cosa. Tenemos muchas ganas de cambiar la situación y nuestro único enfoque está en el City. En el fútbol, para bien o para mal, todo puede cambiar rápidamente", afirmó.
"Estamos mentalmente listos para lo que viene. Todos creemos que podemos ganar mañana. Será una noche de Champions League intensa y los aficionados saben qué tipo de partido nos espera contra un equipo que recientemente levantó el trofeo."
¿Qué sigue?
Finalmente, de cara al partido, Alonso subrayó la importancia del encuentro. Con la fase de grupos entrando en un tramo decisivo, un resultado positivo es clave para mantener vivas las aspiraciones europeas del Real Madrid.
El equipo completará los preparativos finales antes de enfrentar a Erling Haaland y compañía el miércoles por la noche. Con Militao fuera, Alonso deberá reorganizar la defensa, pero su mensaje al público es claro: la convicción sigue intacta y el equipo está listo para luchar.
"Nos enfrentamos a un gran equipo. Haaland es increíble, pero si jugamos a nuestro nivel podemos ganar", afirmó Aurelien Tchouameni. "Si no jugamos con máxima intensidad, será muy difícil ganar. Tenemos que darlo todo. No lo hicimos contra el Celta y mañana debemos hacerlo."
