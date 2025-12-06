"Al igual que Cristiano" - Xabi Alonso apoya a Kylian Mbappé para emular a Ronaldo en el Real Madrid mientras el astro francés se acerca al increíble récord de CR7

Kylian Mbappé ha revelado en el pasado que consideraba a Cristiano Ronaldo como su ídolo, junto a la leyenda francesa Zinedine Zidane y que los dos futbolistas icónicos lo inspiraron a jugar para el Real Madrid. "Vivo un sueño cada día al jugar aquí. Zidane era mi ídolo, empecé por él. Este club tiene un aura, es el mejor del mundo. Desde que llegó Cristiano, seguí cada partido; él era mi otro ídolo. Conocí a Zidane aquí cuando tenía 13 años. Pasé una semana en Valdebebas y solo podía hablar con Zidane porque no hablaba otro idioma que no fuera francés. Hubo oportunidades de quedarme, pero no fue posible por mi familia. No podía venir solo", había dicho el francés a principios de este año. Completó su sueño de mudarse al Santiago Bernabéu en el verano de 2024 después de dejar el Paris Saint-Germain como agente libre.

Ahora, después de pasar poco más de una temporada en la capital española, Mbappé ya está cerca de romper un increíble récord del club que fue establecido por Ronaldo en 2013. La estrella portuguesa había marcado 59 goles en La Liga en un año calendario. En 2025, Mbappé ha marcado 55 goles y aún le quedan cuatro partidos por jugar en 2025.