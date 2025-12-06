"Al igual que Cristiano" - Xabi Alonso apoya a Kylian Mbappé para emular a Ronaldo en el Real Madrid mientras el astro francés se acerca al increíble récord de CR7
Mbappé cerca de romper el récord de Ronaldo
Kylian Mbappé ha revelado en el pasado que consideraba a Cristiano Ronaldo como su ídolo, junto a la leyenda francesa Zinedine Zidane y que los dos futbolistas icónicos lo inspiraron a jugar para el Real Madrid. "Vivo un sueño cada día al jugar aquí. Zidane era mi ídolo, empecé por él. Este club tiene un aura, es el mejor del mundo. Desde que llegó Cristiano, seguí cada partido; él era mi otro ídolo. Conocí a Zidane aquí cuando tenía 13 años. Pasé una semana en Valdebebas y solo podía hablar con Zidane porque no hablaba otro idioma que no fuera francés. Hubo oportunidades de quedarme, pero no fue posible por mi familia. No podía venir solo", había dicho el francés a principios de este año. Completó su sueño de mudarse al Santiago Bernabéu en el verano de 2024 después de dejar el Paris Saint-Germain como agente libre.
Ahora, después de pasar poco más de una temporada en la capital española, Mbappé ya está cerca de romper un increíble récord del club que fue establecido por Ronaldo en 2013. La estrella portuguesa había marcado 59 goles en La Liga en un año calendario. En 2025, Mbappé ha marcado 55 goles y aún le quedan cuatro partidos por jugar en 2025.
'Está entre unos pocos elegidos'
Antes del próximo enfrentamiento del club contra el Celta de Vigo, el entrenador Xabi Alonso elogió al capitán de Francia, al decir: "Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, al igual que lo hizo Cristiano. Con su ambición, sus estadísticas ... está entre unos pocos elegidos. Trabajar con él diariamente es estupendo. Su deseo de influir en los demás, su energía contagiosa, es algo que comparte con Cristiano. Ahí veo similitudes."
Agregó: "Cristiano es Cristiano, y Kylian es Kylian. Ambos son excepcionales. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian, y debemos aprovecharlo al máximo."
El dolor de cabeza de Alonso con el lateral derecho
El nuevo fichaje Trent Alexander-Arnold sufrió una lesión reciente al lesionarse el muslo contra el Athletic Club a principios de esta semana y ahora está descartado por dos semanas. El ex lateral del Liverpool estaba devastado por el nuevo contratiempo en la lesión mientras escribía en Instagram: "Absolutamente devastado por esta. El momento duele, pero trabajaré duro para volver más fuerte y mejor. ¡Nos vemos en 2026, madridistas!"
Con Trent y Dani Carvajal ambos lesionados, Alonso podría tener que colocar al mediocampista Federico Valverde como lateral derecho improvisado en los próximos partidos. Al reaccionar ante la situación, Alonso dijo: "Tendremos que evaluar qué decisión tomamos, pero hay otras opciones. Fede siempre pone al equipo primero... Recuerdo grandes partidos que ha tenido contra el Barça, la Juve. Es generoso y quiere ayudar al equipo. Fue un buen partido, completo, una actuación [integral]. Ahora queremos encontrar consistencia. Tenemos que estar donde necesitamos estar en abril o mayo."
Madrid busca superar a Barcelona en La Liga
Real Madrid ahora buscará estabilizar su forma en la liga a medida que entran en una etapa crucial de partidos de invierno, con la expectativa de que Mbappé continúe llevando gran parte de la responsabilidad en el ataque. Sus próximos partidos incluyen tres encuentros en casa y Alonso esperará obtener el máximo de puntos de esos encuentros. Con sus goles manteniendo a Madrid firmemente en la lucha por el título, el club espera que el año histórico de Mbappé se convierta en el catalizador para una racha más fuerte de cara al 2026.