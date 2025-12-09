Advierten a Xabi Alonso que Jude Bellingham y Vinicius Jr no pueden "lidiar bien" con sus demandas después de experimentar "libertad" bajo el mando de Carlo Ancelotti

El ex ícono del Bayern de Múnich e Inter no se contuvo en su evaluación de los estilos contrastantes, señalando la pérdida de autonomía como un posible punto de fricción para los talentos más creativos del Madrid.

"Es un tipo de entrenador diferente a Carlo Ancelotti", escribió. "El italiano era más como una figura paternal, dando a sus jugadores más libertad, especialmente en el campo. Alonso, como todos sabían de antemano, valora detalles como la disciplina, la puntualidad y la organización en el campo. Bajo Ancelotti, el Real Madrid confiaba más en la calidad individual de sus jugadores. Alonso continúa dando libertad, pero también da a las estrellas más orientación en el campo. Jugadores como Jude Bellingham o Vinicius podrían no adaptarse tan bien a ese enfoque.

"Para Alonso, el enfoque no está en el jugador individual, sino en el equipo. Eso funcionó bien en Leverkusen. Florian Wirtz ciertamente tenía su libertad allí. Pero Alonso esperaba que todos sus jugadores contribuyeran defensivamente. Si a un jugador no le gusta eso, lo tendrá difícil con el entrenador.

"Tienes que cuestionarte a ti mismo, tienes que hablar abiertamente, tienes que hablar entre sí. Sin embargo, en última instancia, el entrenador decide cómo juega el equipo y quién juega. Y estoy convencido de que Alonso es una buena opción para el Real Madrid, pero a su manera."

