'Wow, qué jugador' - Thomas Frank apoya a Vitinha para ganar el Balón de Oro mientras elogia la 'agresividad' del Tottenham en la derrota 5-3 ante el PSG

He told reporters, via Football London: "Estoy contento con el rendimiento. Fue la reacción que quería de los jugadores, del equipo. Hemos estado trabajando muy duro en eso, los jugadores, el personal, yo, para asegurarnos de que respondíamos bien y nos recuperábamos porque eso es crucial después de un mal rendimiento. Hoy vi más identidad del equipo que quiero crear, queremos crear. Mucho más carácter, personalidad, agresividad. Tres palabras que necesitas tener en cualquier equipo sin importar cómo quieras hacerlo, cómo quieras jugar, cualquiera que sea la formación, lo que sea. Hoy lo vimos, de eso estoy satisfecho.

"Por supuesto, creo que fue un rendimiento que estuvo ahí donde podríamos haber sacado algo del juego, un empate o una victoria. Así que eso es un poco frustrante que hayamos concedido algunos goles. Por supuesto, uno con un poco de margen de Vitinha, no al ángulo superior sino al ángulo superior, superior. Y luego, por supuesto, los goles tres y cuatro. Esos son los que definitivamente necesitamos evitar si queremos obtener algo de aquí, pero algo sobre lo cual construir. Delanteros anotando dos goles. Todo el equipo, creo que todos jugaron bien. Archie Gray, Lucas Bergvall, positivo. Cuando jugamos contra un equipo decente donde tienen un ganador del Balón de Oro y creo que el próximo está jugando en el mediocampo. Vitinha. Wow, qué jugador."

Frank agregó a TNT Sports: "Vitinha es el mejor mediocampista del mundo. Será el próximo ganador del Balón de Oro."