'Wow, Harry Kane' - Luis Díaz revela cómo el 'espectacular' capitán de Inglaterra lo ha sorprendido en el Bayern Múnich

Diaz fue una fuente constante de especulaciones de transferencias durante el año pasado, con el internacional colombiano vinculado repetidamente con una salida de Anfield. Finalmente, a finales de julio, el jugador de 28 años cambió Merseyside por Baviera en un traspaso de £65.5 millones ($88 millones), poniendo fin a cuatro temporadas y media con los Reds. Aunque su ausencia ha sido, indudablemente, notable para el equipo de Arne Slot, que ha luchado enormemente esta temporada, Díaz ha prosperado en el equipo de Vincent Kompany. Hasta ahora, tiene 12 goles y siete asistencias en 21 partidos en todas las competiciones, con el Bayern fuerte tanto a nivel doméstico como en Europa. Y desde el principio, causó una fuerte impresión en el exestrella del Tottenham Kane.

En agosto, el jugador de 32 años dijo después del debut de Díaz: "Díaz hizo un gran trabajo hoy. Solo hemos tenido un par de sesiones de entrenamiento juntos hasta ahora, pero parece hambriento y animado. Se nota que está feliz de estar aquí. Está jugando con una sonrisa en la cara. Hoy se pudo ver lo efectivo que es en el último tercio, y lo necesitaremos esta temporada, así que estoy encantado de que esté aquí. Su inglés no está nada mal. Se comunica bien con el equipo. Espero que su inglés y tal vez su alemán también mejoren para que algunos de los otros jugadores puedan hablar con él también. Pero con el entrenador hablando inglés, no creo que tenga un problema."