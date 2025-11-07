Wojciech Szczesny todavía tiene 'una chispa en él', según el hermano del portero del Barcelona que reflexiona sobre el papel de apoyo a Joan Garcia
El segundo acto de Szczesny en Barcelona
Cuando Szczesny anunció su retirada en agosto de 2024, pocos esperaban verlo de nuevo en el fútbol de élite. Pero la crisis de lesiones de Barcelona en la portería cambió todo. Con Marc-Andre ter Stegen fuera de juego al comienzo de la temporada pasada, el Barça recurrió al veterano polaco de 34 años y él rindió más allá de las expectativas. A medida que el nuevo fichaje Joan Garcia se sometió a una cirugía de menisco esta temporada, firmó un nuevo contrato para asegurar que permanezca en el club al menos hasta el verano de 2026.
Desde su incorporación, Szczesny ha asumido su papel de apoyo con profesionalismo silencioso. En 38 apariciones en competiciones, ha realizado salvadas vitales en la final de la Copa del Rey y en las etapas eliminatorias de la Liga de Campeones, demostrando que la edad y la jubilación nunca fueron barreras para el rendimiento. Incluso ahora, con la ausencia de Garcia, ha asumido sin problemas el rol de portero suplente del Barcelona, personificando la fiabilidad en la crisis.
Su hermano Jan Szczesny habló recientemente sobre la actitud de Wojciech hacia este capítulo, revelando el equilibrio entre su espíritu competitivo y el mentorazgo: “Siempre está listo, pero creo que prefiere ser espectador que participante.”
Jan también siguió una carrera como portero. Jugó principalmente en las ligas menores polacas. A diferencia de Wojciech, Jan se retiró temprano del juego profesional para convertirse en entrenador de porteros, contribuyendo al fútbol desde una perspectiva de entrenador en lugar de continuar como jugador.
Szczesny 'todavía tiene chispa' en Barcelona
En una entrevista con WP Sportowe Fakty, Jan compartió algunos detalles sobre la vida de su hermano en Barcelona. También habló sobre por qué cree que el Barça no puede rendir al máximo esta temporada.
"Sé que a Wojtek le gusta ver a sus compañeros desde el banquillo y ayudar si es necesario. Todavía veo una chispa en él después de cada buena parada en un partido, y estoy feliz porque disfruto viéndolo jugar", dijo Jan.
Y esto es cierto. El portero de 35 años fue firmado por el Barça considerándolo como una buena opción desde el banquillo, pero la crisis de lesiones del Barça ha sido tal que ha tenido que jugar una serie de partidos y, para su edad, Szczesny lo ha hecho bien. Incluso esta temporada, ha jugado en cinco partidos de La Liga y tres de la Liga de Campeones. A veces incluso salvando al equipo de lo que podría haber sido una derrota desgarradora.
En el último partido de la Liga de Campeones del Barça, Szczesny estuvo involucrado en un incidente crucial en el tiempo de descuento que casi resultó en la derrota para el Barça. Mientras Szczesny intentaba girar con el balón dentro de su área de penalti, el delantero belga Romeo Vermant le robó el balón y lo rodó hacia la red, asegurando aparentemente una victoria tardía para el Brujas. Sin embargo, después de una larga revisión del VAR, el gol fue anulado por una falta de Vermant sobre Szczesny, permitiendo que el Barcelona mantuviera el empate 3-3.
Hablando sobre el mismo, el hermano de Szczesny compartió su opinión sobre el incidente diciendo: "Para mí, fue una decisión dudosa. Si el árbitro no hubiera señalado falta, él habría defendido. Me alegra que haya decidido anular el gol."
Preguntado sobre el tiempo de juego de Szczesny en el Barça y cuánto tiempo continuará disfrutando del papel en el primer equipo, Jan respondió: "Todos sabemos que Wojtek es el segundo portero. Mi hermano estaba preparado para esto desde el principio."
¿Por qué el Barça está perdiendo puntos esta temporada?
La línea alta viene con un alto riesgo. El modelo defensivo del Barça bajo el entrenador Hansi Flick ha invitado tanto a la admiración como a la preocupación. Presionar alto y construir desde atrás han sido claves para su identidad, pero como señaló Jan, también deja al equipo vulnerable a contraataques. Esto se ha mostrado de manera prominente en la derrota del Barça 1-2 contra el Real Madrid en El Clásico y en su derrota en la Champions League contra el Paris Saint-Germain y recientemente el Brugge.
"El mundo se está adaptando gradualmente al estilo de juego del Barcelona, que consiste en defender muy arriba en el campo, comenzando desde su propio arco. Los oponentes están empezando a entenderlo; ya no les sorprende," dijo Jan.
Él añadió: "Cuando juegas alto en el campo, eres vulnerable a los contraataques. Son inevitables, ya sea que te enfrentes al Real Madrid o al Club Brugge. El estilo del Barcelona desconcierta a todos. No juegan para ganar 1-0, juegan para ganar 7-0. Y si conceden cinco goles, mala suerte. Me gusta eso."
¿Cuándo volverá Joan García de su lesión?
Mientras García se acerca a un regreso, el jugador aún tiene que entrenar y recuperar su forma física antes de ser elegido para comenzar en un rol de primer equipo bajo Flick. Según los informes, se espera que el ex portero del Espanyol regrese después del parón internacional de noviembre.
Hablando sobre cómo cambiará la situación de la portería en las próximas semanas, Jan dice: "El cambio dependerá de cuándo García esté al 100%. No sé nada. Desde el punto de vista de un entrenador, creo que la posición de portero es tan importante que es mejor esperar dos semanas más que hacer un cambio una semana antes."
Los gigantes catalanes se enfrentarán al Celta de Vigo en la liga el 9 de noviembre y este será su último partido antes de que comience el parón internacional. Esto también supone un alivio para Flick, cuyo equipo ha enfrentado una crisis de lesiones esta temporada. En el lado positivo, Raphinha también está cerca de regresar después de un prolongado período de inactividad y se supone que reanudará el entrenamiento grupal antes del enfrentamiento con Vigo este domingo.