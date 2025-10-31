Wojciech Szczesny recomienda 'meditación y respiración' a los enfadados jugadores del Barcelona y el Real Madrid después de presenciar cómo el Clásico estalló en una pelea
El Clásico se convirtió en un encuentro intenso
Real Madrid venció a Barcelona 2-1 en el Santiago Bernabéu el pasado fin de semana, poniendo fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas contra los campeones vigentes de La Liga, gracias a los goles en la primera mitad de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.
Sin embargo, las tensiones se encendieron entre los dos rivales acérrimos, con Thibaut Courtois, Dani Carvajal y Vinícius Junior participando en un intercambio tenso con Lamine Yamal. Los jugadores del Madrid estaban entusiasmados de cara al partido altamente anticipado después de que Yamal, durante una transmisión en vivo, insinuara que Los Blancos “roban, se quejan, y hacen cosas” para ganar por medios cuestionables.
Después del pitido final, Carvajal, el capitán del Madrid, le dijo a Yamal: "Hablas demasiado. Habla ahora." Yamal supuestamente respondió diciendo: "Nos vemos en el túnel", mientras señalaba repetidamente hacia el túnel.
- Getty Images Sport
Szczesny insta a todos a meditar
Hablando en una charla con YouTubers polacos, Szczesny dijo: “Aprendí al principio de mi carrera que las emociones no me ayudan, así que trato de desconectarme. Por ejemplo, después de El Clásico, todos estaban discutiendo y peleando, y yo solo pensé, ‘Perdimos el partido, pero tenemos que seguir adelante.’ Recomendaría a todos practicar la meditación y trabajar en su respiración. Hago ejercicios de respiración antes del partido y en el descanso. La gente me mira raro porque lo hago justo en medio del vestuario. Recomiendo trabajar en la respiración en condiciones extremas, tanto en frío como en calor.”
Revelado: Qué hace que Szczesny sea un experto en atajar penales
Barcelona tuvo que agradecer a su tercer portero Szczesny por asegurarse de que el Madrid no completara una demolición de Barcelona en el Bernabéu el fin de semana pasado. Hizo nueve paradas, la mayor cantidad de un portero en un El Clásico desde abril de 2017, lo que también incluyó una parada en la segunda mitad contra un penalti de Mbappé. Es la primera vez desde la temporada 2015-16 que un portero detiene con éxito un penalti en El Clásico.
Con eso, ahora ha detenido los penaltis de algunos de los mejores jugadores en la historia del fútbol, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar. Cuando se le preguntó cómo se prepara para los penaltis, el portero polaco dijo: “Estudio mucho a los lanzadores de penaltis antes de los partidos. Normalmente veo los últimos 20 penaltis lanzados por los dos o tres jugadores responsables de lanzarlos e intento encontrar el patrón en sus tiros. A veces su carrera también me da información. Hay jugadores que disparan diferente en momentos importantes del partido o si el equipo está ganando o perdiendo. Trato de reunir toda esa información y luego seguir mis instintos.
“En cuanto a Mbappé, anotó el último penalti contra mí (en el triunfo 4-3 en casa la temporada pasada). Me sentía confiado y sabía que él elegiría el mismo lado. Entonces tienes que esperar que suceda, y afortunadamente así fue."
- Getty/GOAL
Szczesny salva la reputación del Barça en medio de una crisis de lesiones
Debe recordarse que Szczesny era un profesional felizmente retirado hace alrededor de un año, disfrutando de la vida con su familia. Sin embargo, una lesión de ligamento cruzado anterior al entonces portero titular Marc-Andre ter Stegen obligó al club a buscar opciones de emergencia, y se dirigieron hacia el ex guardameta de Arsenal y Juventus. Se estableció como portero titular bajo Hansi Flick en la segunda mitad de la temporada después de salir del retiro, demostrando que todavía tenía lo suficiente en su tanque para rendir al más alto nivel.
Aceptó renovar su contrato por otra temporada durante el verano, expresando su satisfacción por ser tercera opción detrás del fichaje de verano Joan Garcia y Ter Stegen. De hecho, ha enfatizado que quiere pasar la temporada mentoreando a Garcia, creyendo que el joven de 24 años tiene el potencial para convertirse en el mejor portero del mundo.
Lesiones a ambos porteros por encima del jugador nacido en Varsovia en el orden jerárquico lo llevaron a ser llamado a la acción. Ha jugado seis partidos consecutivos y no se ve fuera de lugar. Sin embargo, tanto Szczesny como el club esperarán que Garcia no sufra más contratiempos una vez que se recupere. El ex portero del Espanyol se sometió a una operación de rodilla a finales de septiembre, pero hay optimismo dentro del club de que podría regresar a la alineación antes del próximo descanso internacional.
En cualquier caso, el regreso de Garcia no será apresurado, lo que significa que podemos esperar que Szczesny mantenga su puesto durante los próximos juegos, si no más.