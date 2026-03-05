«¡William Osula ha vuelto para darles caza!». El Manchester United es objeto de burlas tras descubrirse un tuit de hace 12 años en el que se ve al héroe del Newcastle jugando en Old Trafford y posando con leyendas de los Red Devils

Osula, que solo fue introducido como suplente por Eddie Howe en el minuto 85, estaba encantado de haber contribuido de forma espectacular contra los Red Devils. Declaró a TNT Sports que había disfrutado del momento más destacado de su carrera profesional hasta la fecha: «Ha sido la mejor sensación de mi vida. Estaba muy feliz por ello. Cuando entré en el campo, solo recé para marcar y hacer algo importante, y gracias a Dios eso es lo que pasó. Lo estuve practicando ayer en el entrenamiento, solo cortar y rematar, así que el trabajo duro dio sus frutos».

Howe estaba igual de contento por un delantero al que el Newcastle se ha resistido a traspasar, ya que cree que puede desempeñar un papel importante para ellos en la Premier League, la FA Cup y la Champions League.

Howe dijo sobre la notable victoria de su equipo en casa: «Empezamos muy bien el partido y luego, por supuesto, nos sacaron una tarjeta roja. Habría sido fácil para los chicos adoptar esa actitud, compadecerse de sí mismos, y pensar: "Ya estamos otra vez". Ese es el mayor cumplido que puedo hacerles. Se han levantado en la segunda parte y todos han dado más. Todos han creído que podíamos ganar el partido.

Ha sido un final de partido brillante. Es una de las mejores emociones que he sentido y estoy seguro de que mucha gente dirá lo mismo. Pero también es cierto que no lo hemos hecho lo suficiente. Espero que ese gol se repita muchas veces, porque creo que todos nos lo merecíamos».