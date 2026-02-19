Weston McKennie afirma que puede «mejorar cualquier equipo» tras su renacimiento en la Juventus, mientras que la antigua estrella de la selección estadounidense pide que el centrocampista fiche por uno de los grandes de la Premier League

Tal y como están las cosas, McKennie se quedará sin club cuando termine la temporada 2025-26. Este verano participará en el Mundial de su país, donde desempeñará un papel importante en los planes de Mauricio Pochettino.

Es posible que el jugador de 27 años espere hasta que termine otro gran torneo internacional antes de tomar una decisión importante sobre su futuro. La Juventus no ha perdido la esperanza de renovar al dinámico jugador nacido en Washington.

Sin embargo, McKennie se mantiene abierto a otras opciones, ya que busca conseguir el paquete económico que su capacidad y experiencia merecen. Es posible que los equipos ingleses estén dispuestos a satisfacer esas demandas.

Se han logrado avances positivos desde su fracaso en el Leeds, y McKennie tiene mucho que demostrar a los escépticos de la Premier League. Se ha aconsejado a los equipos líderes de esa división que realicen una operación inteligente, ya que un jugador de probada eficacia está a punto de quedar libre sin necesidad de pagar ninguna tasa de traspaso.