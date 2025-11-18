Wesley Sneijder insiste en que es 'posible' que Lamine Yamal supere a Lionel Messi y predice que la joven promesa del Barcelona no considerará un traslado fuera de los gigantes de La Liga hasta 2035
Las luchas con lesiones de Yamal tras una temporada estelar 2024-25
Después de una magnífica campaña 2024-25, en la que Yamal ayudó al Barcelona a ganar un triplete nacional y alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones, la joven sensación ha sido acosada por problemas de lesiones en la primera mitad de la nueva temporada. En septiembre y octubre, Yamal se perdió cuatro partidos de La Liga debido a un problema en la ingle, que más tarde fue diagnosticado como pubalgia, una lesión crónica de la ingle que surge de un desgarro en el tejido blando circundante.
Justo cuando parecía que Yamal se estaba recuperando lentamente del contratiempo, se vio obligado a retirarse de la última convocatoria de España. Sin embargo, se espera que se recupere por completo a tiempo para el agitado calendario festivo del Barcelona. A pesar de los problemas de condición física, Yamal ha acumulado 11 contribuciones de gol en 11 apariciones en todas las competiciones hasta ahora en esta temporada.
- Getty/GOAL
Sneijder apoya a Yamal para superar a Messi
Yamal ha sido durante mucho tiempo anunciado como el sucesor del trono de Messi en el Barcelona, y la leyenda holandesa Sneijder cree que el español podría incluso eclipsar al cinco veces ganador del Balón de Oro. El excentrocampista del Ajax también piensa que Yamal resistirá cualquier tentación de transferencia al menos durante la próxima década.
Hablando con AdventureGamers, Sneijder dijo: "Hablamos de si Lamine Yamal puede ser Messi algún día, bueno, Lamine Yamal en el Barcelona es el nuevo Messi. Nunca lo dejarán ir y creo, creo, que el chico nunca querría irse. Ha estado allí desde que era joven y ya ha logrado mucho como jugador del primer equipo. Ha ganado mucho dinero. Es una gran estrella del equipo. ¿Por qué consideraría ir a Inglaterra o Alemania o cualquier otro lugar? No tiene sentido.
"Quizás se vaya más tarde como lo hizo Messi para probar algunas nuevas experiencias, pero es 2025. Si hablamos de nuevo en 10 años, Lamine Yamal todavía estará en el Barcelona. ¿Puede Yamal alcanzar el nivel de Messi o incluso ir más allá para convertirse en un mejor jugador? Es posible. Los jugadores mejoran cada año y él ya está a un nivel tan alto."
Yamal emocionado por jugar en el Camp Nou
Barcelona se está preparando para regresar al Camp Nou por primera vez desde su cierre en 2023, con una extensa remodelación casi completada. Yamal expresó su emoción por jugar en el recién renovado estadio en una publicación en redes sociales. Dijo, "Se acercan noches especiales," antes de hacer un zoom en el Camp Nou con la cámara de su teléfono.
Mientras tanto, Messi causó revuelo al hacer una visita secreta al estadio al inicio del parón internacional de noviembre.
- AFP
Lo próximo para Yamal: Athletic Club y el gran choque con Chelsea
Después de estar alejados del Camp Nou durante dos años, el Barcelona podría regresar a su icónico estadio este sábado cuando se enfrenten al Athletic Club en La Liga con una capacidad reducida de alrededor de 30,000 personas. El Barça espera tener todo el estadio abierto a plena capacidad de 62,000 personas para finales de año.
Se espera que Yamal esté en forma para el enfrentamiento con el Athletic Club, que el Barça debe ganar para mantenerse al ritmo de sus archirrivales, el Real Madrid, en la cima de la tabla. Después de su último compromiso doméstico, el equipo de Hansi Flick comenzará a prepararse para un encuentro de la Liga de Campeones contra el Chelsea en Stamford Bridge.