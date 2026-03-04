Wes Brown defiende a Roy Keane tras la acusación de «acoso» por parte del exfisioterapeuta del Manchester United

Brown, que ganó ocho trofeos importantes junto a Keane, no tardó en ofrecer una perspectiva diferente. En declaraciones a SunSport a través de MGM, Brown admitió que la personalidad de Keane es abrasiva, pero argumentó que la transparencia de su antiguo capitán es en realidad una virtud. Señaló que ni siquiera sus antiguos compañeros de equipo son inmunes a la lengua afilada de Keane, pero sostiene que la intención del irlandés nunca es ser un matón, sino más bien mantener un cierto nivel.

«No es un matón. Así es Roy Keane. Tan simple como eso. Dice las cosas como son», explicó Brown. «Y te puede gustar o no. También dice cosas horribles sobre mí, pero no quiero entrar en lo personal. Keano es Keano. Sigue siendo mi capitán».