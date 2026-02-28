Wayne Rooney revela el extraño regalo que recibió del ícono argentino Diego Maradona, ¡y la leyenda del Manchester United todavía lo tiene en su casa!

Con las emociones aún a flor de piel, Rooney buscó despejar su mente visitando el restaurante Wing's, que ha sido un local muy popular entre los futbolistas de la Premier League a lo largo de los años. No tenía ni idea de que una leyenda del deporte estaba a punto de hacerle sonreír.

Rooney dijo sobre su encuentro con Maradona: «Fue esa noche, en realidad. Fui al restaurante Wing's en chándal y Maradona estaba allí. Me hice una foto con él y todo eso. Llevaba un traje completo y corbata, y luego me regaló su corbata. Fue un poco extraño, se quitó la corbata y me la puso a mí, que todavía llevaba el chándal del club».

Maradona había acudido a ver el partido entre el United y el Real Madrid. Por aquella época visitaba Manchester con frecuencia, ya que su hija Giannina estaba casada con el delantero argentino del City Sergio Agüero.

Dado que Rooney era muy parecido a Maradona, el ganador de la Copa del Mundo de 1986 siempre elogiaba al fornido jugador del United, que nunca daba menos del 100 % cuando saltaba al campo.

Después de ver a Rooney debutar con la selección absoluta de Inglaterra a los 17 años, en un partido de clasificación para la Eurocopa 2004 contra Macedonia, Maradona dijo de su talento mercurial: «No se ven muy a menudo jugadores que puedan llegar a ser auténticas estrellas de talla mundial».

Rooney idolatraba a Maradona después de ver vídeos suyos en acción cuando era niño y se refirió al enigmático sudamericano como «el mejor» cuando publicó un emotivo homenaje en Internet tras la noticia de su muerte en 2020.