Wayne Rooney insiste en que era más rápido que Cristiano Ronaldo en los entrenamientos del Manchester United mientras revela la sorprendente identidad del segundo jugador más rápido de los Red Devils
La incesante búsqueda de Ronaldo por la excelencia física
Cristiano Ronaldo ha sido durante mucho tiempo considerado el estándar de oro para la excelencia física. Desde sus primeros días en Old Trafford hasta sus años de récords con el Real Madrid, la Juventus y ahora en el Al-Nassr, el ícono portugués ha dedicado toda su carrera a mantener una condición óptima. Desde su dieta y rutina de sueño hasta sus entrenamientos en el gimnasio, ha planeado meticulosamente cada detalle para preservar su atletismo de élite bien entrados los cuarenta. Su compromiso le ha permitido continuar anotando al más alto nivel, mientras que la mayoría de los jugadores de su generación se han retirado hace tiempo. Pero la afirmación de Rooney arroja nueva luz sobre esos primeros días en el United, ya que el exdelantero afirmó que tenía la ventaja sobre Ronaldo en las pruebas de velocidad en los primeros días de su carrera.
¿Cuáles fueron los resultados de la prueba de velocidad en el United?
Según Rooney, los resultados de las pruebas de sprint en el campo de entrenamiento fueron definitivos.
"Habíamos hecho pruebas de más de 30 yardas, creo, y yo estaba en la cima, y Owen Hargreaves era segundo," afirmó en The Wayne Rooney Show. "Owen era más rápido de lo que la gente piensa. Así que sí, yo era, yo era más rápido que eso. Pero hay muchos aspectos diferentes en el fútbol. Cristiano obviamente driblando con el balón es realmente rápido, Ryan Giggs driblando con el balón. Algunos jugadores parecían más rápidos con el balón y luego sin él también."
Mientras tanto, Rio Ferdinand había afirmado previamente en su propio podcast que Hargreaves era de hecho uno de los más rápidos, "Él llegó al campo de entrenamiento cuando firmó, e hicimos pruebas, y dejó a todos atrás. Dejó a todos impresionados; solíamos hacer como 10 yardas, 20 yardas, y ganó todas las carreras."
¿Puede Cristiano Ronaldo alcanzar los 1000 goles en su carrera?
La relación entre Rooney y Ronaldo no siempre fue un camino de rosas. El famoso punto de inflexión llegó durante el cuarto de final de la Copa del Mundo 2006, cuando se acusó a Ronaldo de incitar al árbitro a expulsar a Rooney por pisar a Ricardo Carvalho. El incidente tensó brevemente su amistad, pero al regresar a Mánchester, la pareja se reconcilió rápidamente.
Mientras Rooney hace tiempo que colgó las botas, la historia de Ronaldo aún se está escribiendo. El superestrella de 40 años está a punto de alcanzar un hito extraordinario de 1,000 goles en su carrera. Después de anotar en la reciente victoria del Al-Nassr por 2-0 sobre Al Hazm, el total de goles de Ronaldo se sitúa en 950 goles. Extendió su contrato con los gigantes saudíes en junio y se comprometió con el club hasta 2027. A su ritmo actual de anotación, es casi inevitable que Ronaldo rompa la barrera de los 1,000 goles. Será una hazaña que establecería su estatus como el máximo anotador en la historia del fútbol. Rooney, quien a menudo ha preferido a Lionel Messi sobre Ronaldo en el debate del GOAT, sin embargo, fue rápido en apoyar a su excompañero para alcanzar el hito.
"100%. No se ha retirado antes de causar miles," dijo. "Sería genial para él también si lo logra, y estoy seguro de que en los próximos años estará jugando con su hijo a su lado, así que creo que eso también es algo importante para él."
¿Puede Ronaldo finalmente conquistar la Saudi Pro League?
A pesar del brillo individual de Cristiano Ronaldo, su equipo Al-Nassr recientemente sufrió un golpe importante al ser eliminado de la Kings Cup tras una sorprendente derrota 2-1 ante un Al-Ittihad con 10 jugadores. Fue una noche frustrante para Ronaldo y sus compañeros, pero la temporada está lejos de terminar. Bajo la dirección de Jorge Jesus, Al-Nassr está dominando en la Liga Profesional Saudí. Actualmente se sitúan en la cima de la tabla con 18 puntos, tres por delante de Al-Taawoun y también con una saludable ventaja de ocho puntos sobre los campeones defensores Al-Ittihad, el mismo equipo que los eliminó de la copa. Su próxima prueba será este sábado en casa contra Al Feiha, donde Ronaldo estará ansioso por liderar desde el frente y devolver a su equipo al buen camino.
