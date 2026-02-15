Getty/GOAL
Virgil van Dijk rompe su silencio sobre el futuro en el Liverpool de su «buen amigo» Mohamed Salah, en medio del interés de Arabia Saudí y la MLS
Van Dijk y Salah renovarán hasta 2027
Van Dijk y Salah parecían haber puesto fin a los rumores sobre su salida al acordar la renovación de sus respectivos contratos. Las condiciones de ambos contratos se extienden hasta el verano de 2027.
Sin embargo, Salah lanzó una explosiva crítica al Liverpool tras verse relegado al banquillo. En unas declaraciones realizadas en diciembre de 2025, el delantero de 33 años acusó a los Reds de traicionarle en su difícil defensa del título de la Premier League.
Inevitablemente, surgieron rumores sobre su salida, pero estos se calmaron ligeramente mientras Salah estaba ausente por la Copa Africana de Naciones. Ha vuelto a ganarse el favor del público desde que se reincorporó al equipo de Arne Slot, con un gol en la FA Cup en la victoria de cuarta ronda sobre el Brighton.
Van Dijk habla sobre los rumores sobre el traspaso de Salah
Se dice que ya se han presentado ofertas lucrativas de Oriente Medio y la MLS en Norteamérica, lo que podría hacer que Salah se planteara cambiar de aires, pero Van Dijk espera que su compañero, ganador de la Premier League y la Champions League, ignore cualquier oferta procedente de lejos.
Cuando se le preguntó sobre los planes de Salah, el capitán de los Reds, Van Dijk, dijo: «La situación es la que es. Estamos totalmente centrados en intentar que esta temporada sea un éxito y ya veremos cómo acaba, porque nunca se sabe lo que puede pasar.
Siempre quiero que Mo se quede porque soy buen amigo suyo y hemos pasado juntos por momentos buenos y no tan buenos —no quiero llamarlos malos— durante muchos años. Al igual que yo, le queda un año más, así que ya veremos».
El defensa holandés añadió: «Mo sigue siendo muy importante para nosotros. La semana pasada volvió a dar una asistencia y batió otro récord. Sigue siendo el líder y, para mí personalmente, como capitán, es importante tenerlo cerca y tenerlo en el campo, ya que su presencia beneficia al equipo.
Siempre aporta al equipo algo más que goles. Obviamente, ahora mismo se presta mucha atención a sus goles y eso también forma parte de su vida, porque se exige mucho a sí mismo, por lo que cuando no marca tantos goles, se le critica.
«Tiene que mantener la calma e intentar ser importante con todo lo que aún puede hacer, y aún le queda mucho por hacer. Es importante para nosotros dentro y fuera del campo».
¿Podrían Van Dijk y Salah abandonar Anfield en 2026?
Aunque el Liverpool espera mantener a Salah y Van Dijk durante al menos otros 18 meses, el exdelantero de los Reds Stan Collymore ha sugerido que ambos podrían marcharse pronto. Collymore ha declarado a GOAL: «Durante el resto de la temporada, él [Salah] seguirá jugando, pero para que el Liverpool siga adelante y sea Arne Slot 2.0, es muy posible que él y Van Dijk se marchen en verano.
«Sé que han firmado contratos más largos y con mejores condiciones, pero casi creo que fue para ver cómo iban a encajar jugadores como [Hugo] Ekitike, Isak y Wirtz. Por ahora no ha ido bien, los necesitan para lo que queda de temporada, pero creo que si van a dar rienda suelta a Isak y Wirtz como nuevos líderes del Liverpool, entonces los antiguos líderes tendrán que marcharse.
Creo que parte del malestar de Mo se debe al hecho de que Isak y Wirtz llegan y reciben 6000 tuits diciendo «bienvenido Wirtz, bienvenido Isak, sois lo mejor desde la invención del pan cortado». Creo que se siente un poco herido y un poco menospreciado por eso.
La única respuesta es: ¿pueden jugar todos juntos sin problemas o es más probable, y esto es lo que yo creo, que Van Dijk se quede una temporada más, pero creo que Mo se irá en verano, sin duda».
El Liverpool busca sucesores para sus estrellas veteranas.
Van Dijk no ha dado ninguna indicación de que esté buscando cambiar de equipo, antes de cumplir 35 años, aunque el Liverpool está en proceso de adquirir sucesores a largo plazo para el internacional holandés en el centro de su defensa de cuatro, con un acuerdo de 60 millones de libras (82 millones de dólares) para Jeremy Jacquet.
Salah aún no se ha pronunciado públicamente sobre su futuro, lo que mantiene en vilo a los aficionados del Liverpool. El «rey egipcio», que ha batido todos los récords, está centrado en terminar la temporada 2025-26 de la forma más positiva posible, ya que el equipo de Slot sigue luchando por la FA Cup y la Champions League, además de por terminar entre los cuatro primeros.
