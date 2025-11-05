Virgil van Dijk responde a la crítica 'exagerada' de Wayne Rooney en un incómodo intercambio en vivo por televisión después de que el Liverpool derrote al Real Madrid en la Champions League
Rooney critica a los líderes del Liverpool
El equipo de Arne Slot ya ha soportado una racha de cuatro partidos sin ganar en la Premier League esta temporada, dejándolos siete puntos detrás de los líderes, el Arsenal. Crystal Palace, Chelsea, Manchester United y Brentford todos superaron a los campeones reinantes. Después de la derrota ante las Abejas, Rooney afirmó que ni Van Dijk ni Salah estaban asumiendo la responsabilidad de cambiar la suerte del club.
En su podcast, The Wayne Rooney Show, dijo: "Nadie vio esto venir, los afectó rápidamente, los afectó con fuerza y creo que están luchando por encontrar una salida. Este es un momento en el que el entrenador y los líderes del equipo necesitan resolverlo rápidamente. Virgil van Dijk y Mohamed Salah, han firmado nuevos contratos, pero no creo que realmente hayan liderado a ese equipo esta temporada.
"Creo que el lenguaje corporal te dice mucho, y creo que estamos viendo un lenguaje corporal ligeramente diferente de los dos. Son los dos mejores jugadores en ese equipo y si su lenguaje corporal no es el adecuado, eso afecta a todos los demás. Puedo estar equivocado en esto, pero si fuera un fanático de Liverpool o el entrenador, eso sería una gran preocupación para mí."
- Getty Images Sport
Van Dijk responde a las críticas
Desde la derrota contra el Brentford, el Liverpool ha conseguido victorias contra el Aston Villa en la liga inglesa y ahora contra el Real Madrid en Europa. Los Reds fueron con diferencia el equipo superior en Anfield el martes por la noche, superando a los Blancos durante la mayor parte de la velada. Rooney formó parte del equipo de analistas para la cobertura de Amazon Prime y se encontró cara a cara con el capitán del Liverpool después del partido.
Junto al exdelantero de los Red Devils, Van Dijk dijo: "Es fácil decir ahora porque ganamos dos veces seguidas que ayudó bastante bien, pero en un mundo de caos tienes que intentar mantener la calma y tener perspectiva de las cosas. En esa reunión el tiempo era octubre, quedaba mucho fútbol por jugar, muchos giros y vueltas que pueden suceder y creo que a veces el ruido era mucho (dijo con una pequeña sonrisa en su rostro). Creo que es muy importante poner las cosas en perspectiva, mantener la cabeza baja y trabajar para salir de la situación porque la calidad que tenemos, ese no es el problema. Se trata de seguir trabajando y seguir adelante.
"Si pierdes cuatro o cinco partidos seguidos como jugador del Liverpool entonces es una crítica justa, eso es absolutamente normal en ese sentido. Pero creo que a veces se exagera también en ese momento, pero eso es porque vivimos en un mundo con tantas plataformas y tanta gente puede decir cosas, serán recogidas y hechas más grandes. Creo que es bueno que exjugadores que jugaron al más alto nivel y que también lidiaron con momentos difíciles pongan muchas cosas en perspectiva.
"Creo que si viste los partidos entonces definitivamente asumiría la responsabilidad. Creo que el comentario de que firmé mi nuevo contrato y luego fue como 'eso es todo' y lo dejé pasar, creo que eso fue un poco... pero esa es mi opinión personal y seguimos adelante."
Sin resentimientos entre dos iconos del fútbol
Van Dijk y Rooney intercambiaron algunas miradas y sonrisas ligeras durante la entrevista, antes de que el holandés abrazara a la leyenda de Inglaterra en su camino de regreso al vestuario. Rooney parecía ansioso por enterrar el hacha de guerra y avanzar desde su crítica previa, y se aseguró de acumular muchos elogios para Van Dijk y Liverpool. Añadió: "No voy a decir nada más porque creo que los impulsé y los puse en una racha ganadora. Creo que lo que dije era justo cuando ganas la Premier League y luego tienes una racha donde pierdes tres o cuatro partidos seguidos, algo que no esperas de Liverpool en los últimos años. Como Virgil es el capitán, creo que esa es tu oportunidad de liderar a los jugadores y eso es lo que estaba diciendo. Eso pasa en el fútbol y creo que la respuesta ha sido genial de parte de Virgil y el equipo."
- AFP
Otra prueba difícil en el horizonte
Después de enfrentarse a Madrid, las cosas no van a ser más fáciles para los hombres de Slot. Este fin de semana, viajan para enfrentarse a sus feroces rivales, el Manchester City, en un gran partido. El equipo de Pep Guardiola se encuentra segundo, un punto por encima de los Reds, con Erling Haaland una vez más en una forma impresionante. Una victoria para el Liverpool en el Etihad los catapultaría por encima de sus oponentes y al segundo lugar, convirtiéndolos en los rivales más cercanos del primer lugar, el Arsenal, que viajará para enfrentarse a un Sunderland en gran forma.