Virgil van Dijk le dice a Ibrahima Konate, jugador de «clase mundial», que rechace al Real Madrid y se quede en el Liverpool

La victoria mantiene al Liverpool en la lucha por terminar entre los cuatro primeros, pero el margen de error sigue siendo mínimo. El entrenador Slot había declarado anteriormente que su equipo tendría que estar «cerca de la perfección» para asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones, una opinión que compartía plenamente su capitán.

«Si nos fijamos en los equipos que nos rodean, algunos de ellos han perdido puntos», explicó Van Dijk. «Creo que vamos a jugar contra la mayoría de ellos, así que sin duda necesitamos algo de perfección. Este partido ha estado bastante cerca de la perfección, por cómo hemos defendido, por la intensidad, pero también por las ocasiones que hemos generado. Quizás deberíamos haber marcado más goles, pero seguimos yendo partido a partido».

Sin embargo, la victoria tuvo un coste, ya que el centrocampista Wataru Endo tuvo que ser retirado en camilla. «Por desgracia, ahora no podemos contar con Wata», añadió el holandés. «Esperemos que no sea por mucho tiempo, pero podría serlo. En este momento estamos muy justos. Necesitamos a todos los jugadores disponibles, pero hay que estar preparado tanto física como mentalmente. Por ejemplo, tras perder de esa manera en casa (contra el Manchester City) en el último partido, hay que ser fuerte para recuperarse. Por eso estoy orgulloso de los chicos y del esfuerzo que han hecho. Son tres puntos importantes».