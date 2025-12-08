GOAL/Getty
¿Vinícius Júnior vs. Haaland? Brasil planea un amistoso con Noruega rumbo al Mundial 2026
Brasil se enfrenta a Noruega en un amistoso previo al Mundial
El director deportivo de la selección brasileña, Rodrigo Caetano, confirmó que mantienen conversaciones con la Federación de Fútbol de Noruega para organizar un amistoso previo al Mundial entre ambas selecciones antes de viajar a América del Norte para disputar la Copa del Mundo de 2026.
En declaraciones a VG, Caetano explicó: "Todavía estamos negociando nuestro último partido de preparación. Por supuesto, tenemos una preferencia. Aún requiere conversaciones, pero nuestra primera opción es la selección de Noruega, que atraviesa un gran momento."
¿Por qué Brasil se enfrenta a Noruega antes del Mundial?
Según el comentarista deportivo noruego Arne Scheie, los cinco veces campeones del mundo están impresionados por la actuación de Noruega en las eliminatorias mundialistas, donde logró la clasificación directa pese a compartir grupo con Italia e Israel. Además, recordó un dato llamativo: Noruega es la única selección a la que Brasil jamás ha podido vencer.
En entrevista con VG, Scheie comentó: "Es fantástico. Hay pocas cosas que suenen mejor que tener a Brasil en el Ullevaal como última prueba antes del Mundial. Noruega es la única nación a la que Brasil se ha enfrentado y no ha derrotado. En total, han jugado cuatro veces. El primer duelo fue un amistoso en 1988, que terminó 1-1. En 1997, Noruega ganó 4-2 en el Ullevaal, un año antes de volver a encontrarse en el Mundial de 1998, donde —como todos saben— Noruega ganó 2-1."
El analista añadió: "Brasil tiene dirigentes optimistas y han visto lo que Noruega ha conseguido. Quieren medirse con los mejores equipos, y ese enfrentamiento con Noruega es justo eso. Los resultados recientes hablan por sí solos: Noruega marca muchos goles y concede muy pocos."
Haaland se medirá con Vinícius antes de cruzarse con Mbappé
Erling Haaland tendrá un calendario cargado de grandes duelos en 2026. La máquina de goles del Manchester City ya tiene asegurado un enfrentamiento con la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, en el Mundial, luego de que Francia, Senegal, Noruega y el ganador del repechaje 2 de la FIFA —Bolivia, Surinam o Irak— quedaran emparejados en el mismo grupo.
Tras conocerse el sorteo, Haaland reaccionó así: “Francia y Senegal… eso está duro 😂. ¿Qué opinan ustedes?”
Y ahora, con Brasil preparando un amistoso ante Noruega, el delantero noruego se verá primero las caras con el compañero de Mbappé en el Real Madrid, Vinícius Junior, antes de cruzarse con el atacante francés el próximo verano en América del Norte.
¿Dónde se disputará el partido entre Noruega y Brasil?
El lugar del amistoso aún no está definido, ya que ambas federaciones continúan en negociaciones. Sin embargo, VG informa que es poco probable que el partido se dispute en territorio noruego y que lo más viable es elegir una sede neutral.
La Asociación Noruega de Fútbol (NFF) declaró a NTB: “Publicaremos la información en nuestro sitio web en cuanto queden confirmados los rivales para los próximos amistosos internacionales.”
