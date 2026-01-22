¿Vinícius Júnior rumbo a Arabia Saudita? Preparan un bombazo por la estrella del Real Madrid

Según un nuevo informe del periodista deportivo Ben Jacobs, los negociadores saudíes estarían listos para poner a prueba la firmeza del Real Madrid con una oferta de gran calibre por Vinícius Júnior al final de la temporada 2025-26. El reporte señala que Al-Ahli es el club de la Saudi Pro League mejor posicionado para hacerse con el extremo brasileño de 25 años, y que el equipo dirigido por Matthias Jaissle estaría dispuesto a ofrecerle un contrato de un valor cercano a los 1.000 millones de euros.

Mientras tanto, el Real Madrid mantiene su interés en que Vinícius renueve su contrato, ya que su vínculo actual expira en junio de 2027. Sin embargo, las conversaciones se habrían enfriado durante la etapa en la que Xabi Alonso estuvo al frente del equipo.

La relación entre Vinícius y Alonso habría sido tensa en el Santiago Bernabéu, antes de que el técnico fuera destituido tras la derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

El informe concluye señalando que dirigentes de la Saudi Pro League han estado en contacto con el entorno de Vinícius desde hace más de un año, con el objetivo de sumar otro nombre estelar a su liga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Riyad Mahrez, Kingsley Coman y Rúben Neves encabezan la lista de figuras que actualmente militan en el fútbol saudí.