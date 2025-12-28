Getty Images
Vinicius Junior respaldado para unirse a Arabia Saudita en medio del estancamiento del contrato con el Real Madrid
El futuro de Vini Jr está en el aire mientras la SPL presiona por el traspaso.
Vinicius está entrando en un período decisivo en su carrera mientras crece la incertidumbre en torno a su futuro a largo plazo en el Real Madrid. Con menos de dos años restantes en su contrato actual, las negociaciones para un nuevo acuerdo se han estancado, lo que genera especulación de que el extremo pueda considerar un alejamiento del Bernabéu.
A pesar de ser una figura central en el ataque de Los Blancos, la falta de progreso en las conversaciones de renovación ha abierto la puerta al interés externo. Varios clubes estarían interesados en fichar a Vinicius si estuviera disponible, pero Arabia Saudita ha surgido como el pretendiente más poderoso y persistente en términos financieros, con planes a largo plazo ya en marcha para atraerlo.
Los funcionarios saudíes creen que podrían convertir a Vinicius en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Aunque no se ha confirmado ninguna oferta formal, el creciente ruido en torno a su situación ha sido alimentado por comentarios públicos de figuras importantes que ya trabajan dentro de la Liga Profesional Saudí.
El jefe de Al-Ittihad cree que la SPL puede atraer a jugadores como Vini Jr.
El exjefe del Barcelona, Planes, ahora director deportivo del Al-Ittihad, habló abiertamente sobre la situación de Vinicius al hablar sobre la evolución del fútbol en Arabia Saudita. Al abordar la posibilidad de un movimiento, dijo a MARCA: "Sí, veo como una posibilidad que jugadores como Vinicius puedan estar aquí en Arabia Saudita. Veo una evolución del campeonato y es factible tener jugadores del más alto nivel y en su mejor momento aquí."
Planes enfatizó que el proyecto saudita ya no se centra en fichajes de jugadores al final de su carrera. "La tendencia ya es incorporar jugadores en una muy buena edad futbolística. Ya no son solo jugadores en la última etapa de sus carreras," añadió, subrayando la ambición de competir con Europa por talento de élite.
El exdirector deportivo del Barcelona y el Real Betis también amplió el alcance de su visión, sugiriendo que los clubes saudíes eventualmente podrían codearse con la élite de Europa en el escenario más grande. "No lo descartaría en absoluto. El deporte se está globalizando," dijo Planes, cuando se le preguntó sobre la participación saudita junto a clubes como el Real Madrid y el Bayern Múnich.
El músculo financiero coloca a Arabia Saudita por delante en la carrera por Vini Jr.
La situación de Vinicius destaca un cambio más amplio en el mercado de fichajes, donde Arabia Saudita está apuntando cada vez más a jugadores en su mejor momento o cerca de él, en lugar de estrellas consagradas que están terminando sus carreras. El músculo financiero disponible significa que la Saudi Pro League puede ofrecer paquetes que pocos clubes europeos pueden igualar de manera realista.
Para el Real Madrid, Vinicius sigue siendo uno de sus activos más valiosos dentro y fuera del campo, pero el club debe decidir si presionar más para su renovación o preparar planes de contingencia si las negociaciones continúan estancadas. Además, la relación deteriorada del brasileño con el entrenador Xabi Alonso ha llevado a Vinicius a pensar abiertamente en dejar el Bernabéu.
Desde la perspectiva de Vinicius, la decisión no es puramente financiera. Permanecer en Europa ofrece una competencia continua al más alto nivel, mientras que un traslado a Arabia representaría un cambio sísmico en la trayectoria de su carrera, colocándolo en el centro de un proyecto futbolístico en rápida expansión.
¿Cuál es el siguiente paso para Vini Jr.?
Si las negociaciones del contrato siguen sin resolverse, se espera que el interés de Arabia Saudí se intensifique, con funcionarios listos para actuar si queda claro que Vinicius está dispuesto a dejar el Madrid. Cualquier posible movimiento probablemente dependería de si el Real Madrid está preparado para vender o aún puede convencer al jugador para que se comprometa de nuevo.
En última instancia, los próximos meses podrían definir no solo la carrera de Vinicius sino también la próxima fase de las ambiciones globales del fútbol saudí, mientras uno de los atacantes más electrizantes del mundo sopesa su lealtad a Europa frente a una oportunidad sin precedentes en otro lugar.
