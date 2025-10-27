IMAGO / ABACAPRESS
¡Problemas para Vinícius Júnior! Podría ser sancionado tras su arrebato en el Clásico
Vini Jr. provoca malestar en el Real Madrid
Según Mundo Deportivo, con sede en Barcelona, ni los jugadores ni los directivos del Real Madrid quedaron impresionados con la reacción de Vinícius al ser sustituido. Tras ser retirado a los 72 minutos, el brasileño habría expresado su frustración señalando que, a menudo, ha comenzado y no terminado partidos esta temporada.
“Siempre yo”, se cree que dijo, antes de agregar que sería mejor para todos si no se quedaba a rumiar sus sentimientos. “Me voy del equipo, es mejor si me voy, me voy”, afirmó, antes de regresar al vestuario. Finalmente volvió al banquillo y participó en las confrontaciones posteriores al partido, centradas en Lamine Yamal del Barcelona.
Aunque regresó para los minutos finales y estuvo presente en el altercado posterior al partido, cuando Dani Carvajal y Thibaut Courtois encararon a Yamal, su salida del área generó malestar.
A ojos de sus compañeros, su reacción fue “mala” e “incorrecta”. Algunos directivos creen que Xabi Alonso cometió un error al sustituir al subcampeón del Balón de Oro 2024 en ese momento, pero aún así consideran inaceptable lo que hizo Vinicius y están “muy molestos” por su actitud. La imagen proyectada no es la que el club desea, y se afirma que el Real Madrid está “considerando seriamente” imponerle sanciones.
Xabi Alonso resta importancia al comportamiento de Vini Jr.
Públicamente, Xabi Alonso ha intentado presentar lo ocurrido como un asunto sin mayor trascendencia, motivado por el deseo profesional de Vinícius de permanecer en el campo.
“Lo único que le faltaba a Vinícius era un gol”, comentó a los periodistas. “Es cierto que salió del campo cuando aún se sentía bien y podría haber esperado un poco antes de ser sustituido, pero entendí que necesitábamos jugadores frescos para mantener el control del partido. Vinicius quería quedarse porque se sentía en condiciones.
“Lo mismo le pasó a Franco [Mastantuono], que también quería seguir jugando. Me preguntó: ‘¿Me vas a sacar?’ y le dije que sí. Algo parecido ocurrió con Vini. No estaba muy contento, pero tampoco lo estaba Franco. Le pasa a todos, pero estoy muy satisfecho con el rendimiento de Vinicius. El calendario es exigente y tenemos que seguir adelante.”
El incidente podría definir el futuro de Vinícius en el Real Madrid
El informe de Mundo Deportivo sugiere que el incidente podría tener implicaciones más profundas. Se cree que Vinícius ha alcanzado un acuerdo verbal para renovar su contrato con el Real Madrid más allá de 2027, pero el contrato aún no se ha firmado. Durante las negociaciones, el jugador habría solicitado un salario superior al que el club está dispuesto a ofrecer, manteniéndose firme en su propuesta.
El plan del club es esperar y evaluar la situación, incluso hasta el punto de no descartar un traspaso gratuito dentro de menos de dos años. Esto es algo que el Real Madrid preferiría evitar; actualmente, su valoración según Transfermarkt es de 150 millones de euros. Si llega el verano de 2026 sin haberse concretado la renovación, Los Blancos tendrían que venderlo para asegurar ingresos. Si la sanción por su comportamiento en el Clásico influirá en su disposición a firmar el contrato ofrecido, todavía está por verse.
Vini Jr, obligado a demostrar su valor
Aunque indudablemente es uno de los mejores jugadores del mundo, Vinícius ha llegado a un punto en el que necesita demostrar su valía en los próximos meses. Si bien el brasileño era un candidato serio al Balón de Oro al final de la temporada 2023-24, no logró mantener esos mismos estándares la campaña pasada y todavía está por debajo de su mejor nivel en las primeras semanas de 2025-26. Tras 10 apariciones en LaLiga, suma nueve goles y asistencias combinadas, concentrados en solo seis partidos, lo que refleja cierta falta de consistencia. En la Champions League, aún no ha registrado participación en goles esta temporada.
Xabi Alonso ha mostrado su preferencia por la rotación, buscando mantener a los jugadores frescos para competir en múltiples torneos. Mientras que jugadores como Rodrygo aceptan la decisión, bajando la cabeza incluso cuando se sienten frustrados, Vinicius ha tenido más dificultades para adaptarse.
Lo que resulta preocupante para él es que Luis Enrique ha demostrado en el Paris Saint-Germain que se puede alcanzar gran éxito prescindiendo de los grandes egos y construyendo un equipo centrado más en lo colectivo que en los individuos.
