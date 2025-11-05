Getty Images Sport
¿Vinícius Júnior se pasó de la raya? Real Madrid decide venderlo tras polémica y Florentino Pérez se distancia
El Real Madrid decide vender a Vinícius tras la disputa en El Clásico
El Real Madrid se prepara para separarse de Vinícius Júnior tras la última controversia del brasileño, que reavivó tensiones dentro del club. Según Sport Bild, la decisión se tomó luego de la reacción airada del delantero durante la victoria del Madrid por 2-1 sobre el Barcelona a finales de octubre, cuando protestó visiblemente por ser sustituido por Xabi Alonso. El club, firme en su política de disciplina, exigió que ofreciera disculpas tanto públicas como privadas.
La situación se complicó aún más con la publicación de un artículo en The Athletic el mismo día de la disculpa de Vinícius, en el que se cuestionaba el liderazgo y la disciplina de Alonso. El artículo citaba a una fuente anónima cercana al equipo diciendo que Alonso “piensa que es Pep Guardiola, pero hasta ahora solo es Xabi”. Se sospecha que el informe estaba vinculado al entorno del jugador, lo que enfureció a la directiva del club.
Durante años, Florentino Pérez ha respaldado a Vinícius, considerándolo una pieza clave a largo plazo para el futuro del Madrid. Sin embargo, tras numerosos problemas fuera del campo y comportamientos polémicos, la paciencia del presidente parece haberse agotado. Según los informes, la relación entre el jugador y el club está ahora al borde de la ruptura definitiva.
Florentino Pérez se distancia de Vinícius tras tensiones en el club
El vínculo que alguna vez fue sólido entre Vinícius Júnior y el presidente Florentino Pérez se ha enfriado drásticamente. Conocido por defender públicamente a sus jugadores estrella, ahora Pérez parece decidido a dejar claro que “ningún jugador es más grande que el club”.
El punto de quiebre, según los informes, ocurrió cuando el extremo de 25 años desobedeció las instrucciones del equipo durante la victoria por 4-0 sobre el Valencia, insistiendo en lanzar un penalti que debía ejecutar Kylian Mbappé, y fallándolo. Xabi Alonso admitió más tarde: “Eso me molestó”, antes de sustituir nuevamente al jugador. Para Pérez, el desafío reiterado y la falta de disciplina enviaron un mensaje claro: era momento de tomar medidas contundentes.
Internamente, el Real Madrid ya ha decidido vender a Vinícius en el verano de 2026. Sin embargo, el club planea extender temporalmente su contrato para proteger su valor de mercado, evitando que una posible mala conducta reduzca su precio en las transferencias. La extensión se considera un movimiento estratégico para asegurar una futura venta por 150 millones de euros.
Xabi Alonso mantiene la calma mientras surge un posible rival interno
La especulación sobre posibles reemplazos de Vinícius Júnior ya ha comenzado, y Erling Haaland se perfila como el fichaje soñado si el brasileño abandona el Real Madrid. El delantero noruego mantiene un rendimiento excepcional esta temporada, con 17 goles en 13 partidos en todas las competiciones. Su contribución ha sido clave en la reciente recuperación del Manchester City, que tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros se ubica segundo en la Premier League bajo la dirección de Pep Guardiola.
Haaland, que firmó un contrato a largo plazo a principios de año, busca conquistar más títulos importantes, especialmente la Champions League. Según informes, una cláusula de rescisión podría facilitar su salida del City y abrir la puerta a su fichaje por el Madrid.
El periodista Jorge Picón indicó a El Desmarque que el interés de Haaland en jugar para el Real Madrid es genuino y de larga data. La posibilidad de un acuerdo podría depender directamente del futuro de Vinícius, cuyo contrato y situación en el club se han vuelto cada vez más inciertos.
El Real Madrid ha seguido de cerca a Haaland durante años y, de estancarse las negociaciones para renovar a Vinícius, podrían aprovechar la oportunidad para fichar al delantero más letal de la Premier League.
Mientras tanto, Xabi Alonso ha manejado la tensión interna con moderación. A pesar de los conflictos, Vinícius se reunió con el entrenador y el equipo, ofreciendo disculpas, y fue reincorporado al plantel para preservar la estabilidad en la lucha por el título.
Sin embargo, la confianza de Alonso sigue resentida. Conocido por su disciplina estricta y precisión táctica, el técnico valora la armonía y el compromiso. La crítica filtrada que comparaba su estilo con el de Guardiola, presuntamente originada en el entorno de Vinícius, ha complicado la situación. Alonso ha optado por centrarse públicamente en el fútbol, evitando que cualquier escalada afecte la excelente forma del Real Madrid esta temporada.
Futuro incierto para Vinícius, pero la atención está en la gran cita de la Champions League
El Real Madrid lidera actualmente LaLiga con 30 puntos y solo ha sufrido una derrota en toda la temporada. Vinícius Júnior sigue siendo una pieza clave en el ataque, pero la evolución táctica de Xabi Alonso y la recuperación de la mejor forma de Mbappé han reducido su protagonismo respecto a temporadas anteriores, lo que ha incrementado la frustración del brasileño.
Por ahora, Vinícius mantiene un papel activo mientras el Madrid persigue la gloria tanto en España como en Europa. Sin embargo, la relación entre el jugador, el entrenador y la directiva sigue tensa bajo la superficie. Aunque podría completar la temporada, los movimientos del club sugieren que una separación eventual parece inevitable.
Los próximos compromisos del Madrid, incluido el crucial choque de Champions League contra el Liverpool en Anfield, serán una prueba no solo de su rendimiento, sino también de la cohesión interna del equipo. El vestuario necesitará estabilidad mientras Alonso equilibra la búsqueda del éxito con la disciplina dentro del grupo.
