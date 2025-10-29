Vinicius Junior emite una disculpa pública al Real Madrid por su comportamiento en la victoria del Clásico contra el Barcelona, pero omite mencionar a Xabi Alonso

Notablemente, hay un hombre que Vinicius aparentemente olvidó mencionar en su declaración de disculpa, el entrenador Alonso. El español soportó la furia de sus jugadores el domingo por la noche, todo mientras seguía el partido frente a él. Al omitirlo, la estrella brasileña solo va a aumentar la especulación de que su relación está rota, y que uno, o ambos, podrían dejar el club.

Los aficionados se apresuraron a captar la ausencia de Alonso en la disculpa. En X (anteriormente Twitter) @cruelkroos dijo: "¿Y las disculpas al entrenador, dónde están? Porque es al primero al que le debes una."

@maarcoloopez93 optó por apoyar al jugador sobre el entrenador, añadiendo: "Nunca te disculpes por tener un entrenador inepto. No es tu culpa."

@MrGafan estaba en la misma línea, publicando: "Mucho honor Vini. El cambio fue terrorismo y tu reacción fue quizás desproporcionada, pero las disculpas solo pueden hacerlas aquellos que realmente sienten las cosas. Nadie duda de tu madridismo. Sigue así."

Pero el perspicaz @Petrelli86 fue otro que notó la ausencia del nombre de Alonso, él se inclinó por apoyar a ambos. Dijo: "Te queremos, Vini. Vas a ganar el Balón de Oro con Xabi, a quien, por cierto, no has mencionado."

Finalmente, @ahosani65 dijo: "¿Qué pasa con el entrenador? ¿No merece una disculpa también?"