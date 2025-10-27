Vinicius Jr 'considera seriamente' dejar el Real Madrid después del caos del Clásico a menos que Xabi Alonso haga un cambio clave

En un encuentro encendido entre los dos gigantes españoles, con una pelea estallando entre ambos grupos de jugadores después del tiempo completo, Vinicius contribuyó a la tensión tras su reacción al ser retirado después de 72 minutos. Despotricando mientras se dirigía hacia la línea de banda, se cree que el jugador de 25 años gritó "Siempre yo" hacia Alonso, antes de decir "Me voy del equipo, es mejor si me voy, me voy".

Vinicius luego se fue enfadado por el túnel, solo para regresar varios minutos después mientras el Real aseguraba tres puntos valiosos que los colocaron cinco puntos por delante del Barcelona en La Liga. Luego estuvo involucrado en la refriega posterior al partido que tuvo lugar después del pitido final, discutiendo con el extremo del Barcelona Lamine Yamal, quien estuvo en el centro de la pelea.