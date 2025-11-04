Vinicius, defendido por Dean Huijsen tras el berrinche en el Clásico

Tras su polémica rabieta, el internacional brasileño emitió una disculpa pública, pero no mencionó a Alonso en la declaración. "Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico," escribió. "Así como ya lo hice en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero disculparme nuevamente con mis compañeros, el club y el presidente. A veces la pasión se apodera de mí porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo proviene del amor que siento por este club y todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."

Como si sus aspavientos tras ser sustituido no fueran suficientes, la disculpa generó más críticas por no incluir a su entrenador en la declaración. Sin embargo, Alonso fue rápido en acallar cualquier especulación, insistiendo en que todo había sido aclarado después de una conversación sincera y cara a cara con el atacante.

"¿Vinicius se disculpó conmigo? Tuvimos una reunión con todos el miércoles, y Vinicius estuvo impecable," comentó el entrenador del Madrid a los reporteros el pasado fin de semana. "Habló de manera honesta y fue muy bueno. Para mí, eso resuelve el asunto.

"Fue una declaración muy valiosa, muy positiva. Demostró su honestidad; habló desde el corazón. Lo que dijo fue lo más importante, y quedé muy satisfecho. Ya lo he dicho, estaba muy orgulloso y el asunto quedó zanjado el mismo miércoles. Ayer entrenamos bien, veo a Vini bien, y todos estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección."