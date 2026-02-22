Vincent Kompany reacciona ante los rumores de que Nicolas Jackson volverá al Chelsea procedente del Bayern de Múnich

Por el momento, no está claro si Jackson tendría futuro en el Chelsea en caso de regresar. Liam Rosenior ya cuenta con Joao Pedro, Marc Guiu y Liam Delap en su plantilla, mientras que Emmanuel Emegha llegará en verano procedente del club hermano, el Estrasburgo.

Pedro lleva 14 goles esta temporada con los Blues, mientras que Delap ha tenido dificultades y solo ha marcado dos veces. Sin embargo, Rosenior ha respaldado a su delantero a pesar de su falta de goles desde que se incorporó en verano.

Declaró a los periodistas: «Todos los delanteros quieren marcar goles, por supuesto, por eso juegan y es lo que les gusta hacer. Pero se necesita mucho más [para ganar partidos]. Se necesitan 11 atacantes y 11 defensas en todo momento, y Liam defiende desde la delantera increíblemente bien, al igual que Joao. Han contribuido a lo que ha sido un buen historial para nosotros recientemente, y tiene que continuar. Si nos fijamos en la carrera de la mayoría de los jugadores, después de fichar por un club, es en la segunda temporada cuando realmente despegan. En el caso de Liam, ha tenido actuaciones realmente muy buenas, pero su ritmo se ha visto interrumpido por las lesiones. Estoy muy contento con Joao y muy contento con Liam. Creo que Marc Gu"u, cuando lo hemos necesitado, ha estado muy bien, y eso tiene que continuar para que tengamos éxito».