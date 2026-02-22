Getty
Vincent Kompany reacciona ante los rumores de que Nicolas Jackson volverá al Chelsea procedente del Bayern de Múnich
¿Jackson regresa al Chelsea?
La etapa de Jackson en el Chelsea parecía haber llegado a su fin en verano, tras su cesión al Bayern. El gigante bávaro puede hacer permanente el traspaso si juega al menos 45 minutos en 40 partidos esta temporada, pero eso parece poco probable. Jackson solo ha jugado 22 veces esta temporada con el Bayern y, según The Times, ahora es «poco probable» que el gigante bávaro intente hacer permanente su traspaso. Kompany ha sido preguntado sobre la situación de Jackson en el club, pero se ha negado a dar demasiados detalles.
Kompany reacciona ante las declaraciones de Jackson
Tras la victoria por 3-2 en la Bundesliga del sábado contra el Eintracht de Fráncfort, declaró a los periodistas: «Estamos encantados de tener a Nicolas Jackson con nosotros. Cualquier decisión sobre el verano se discutirá con el propio Nicolas y entre los clubes. Ahora mismo no tengo una respuesta. Lo único que sé es que estamos muy contentos de tenerlo aquí».
Jackson no participó en el partido contra el Frankfurt, y Harry Kane volvió a acaparar todos los titulares tras marcar dos goles en el partido.
¿Podría Jackson tener futuro en el Chelsea?
Por el momento, no está claro si Jackson tendría futuro en el Chelsea en caso de regresar. Liam Rosenior ya cuenta con Joao Pedro, Marc Guiu y Liam Delap en su plantilla, mientras que Emmanuel Emegha llegará en verano procedente del club hermano, el Estrasburgo.
Pedro lleva 14 goles esta temporada con los Blues, mientras que Delap ha tenido dificultades y solo ha marcado dos veces. Sin embargo, Rosenior ha respaldado a su delantero a pesar de su falta de goles desde que se incorporó en verano.
Declaró a los periodistas: «Todos los delanteros quieren marcar goles, por supuesto, por eso juegan y es lo que les gusta hacer. Pero se necesita mucho más [para ganar partidos]. Se necesitan 11 atacantes y 11 defensas en todo momento, y Liam defiende desde la delantera increíblemente bien, al igual que Joao. Han contribuido a lo que ha sido un buen historial para nosotros recientemente, y tiene que continuar. Si nos fijamos en la carrera de la mayoría de los jugadores, después de fichar por un club, es en la segunda temporada cuando realmente despegan. En el caso de Liam, ha tenido actuaciones realmente muy buenas, pero su ritmo se ha visto interrumpido por las lesiones. Estoy muy contento con Joao y muy contento con Liam. Creo que Marc Gu"u, cuando lo hemos necesitado, ha estado muy bien, y eso tiene que continuar para que tengamos éxito».
¿Qué viene después?
La última titularidad de Jackson con el Bayern fue a finales de enero y aún está por ver cuánto tiempo de juego tendrá entre ahora y el final de la temporada con el Bayern. El campeón de la Bundesliga volverá a la acción el próximo fin de semana contra el Dortmund, mientras que el Chelsea se enfrentará al Arsenal en el Emirates en su próximo encuentro de la Premier League.
