Vincent Kompany insinúa el sorprendente regreso de Manuel Neuer antes del enfrentamiento contra el Borussia Dortmund, ya que el portero del Bayern se recupera rápidamente de su lesión

El Bayern podría recibir un gran impulso defensivo antes del Der Klassiker, ya que el entrenador Kompany ha insinuado que Neuer podría regresar por sorpresa. El veterano portero de 39 años ha estado fuera de juego desde que sufrió una lesión en la pantorrilla durante la victoria por 3-0 sobre el Werder Bremen hace dos semanas, lo que llevó a muchos a suponer que se perdería el crucial viaje al Signal Iduna Park.

Sin embargo, su rehabilitación ha progresado mucho más rápido de lo que el departamento médico había previsto inicialmente, lo que le sitúa de nuevo en liza para uno de los partidos más importantes del calendario. Kompany se dirigió a los medios de comunicación el viernes por la mañana y admitió que la rápida recuperación del capitán del club ha pillado completamente por sorpresa al cuerpo técnico, aunque la decisión final dependerá de la última sesión de entrenamiento antes de que el equipo viaje a Dortmund.