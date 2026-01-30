Villarreal adquirió a Freeman de Orlando en un acuerdo valorado aproximadamente en $4 millones por adelantado, pudiendo aumentar a más de $7 millones con complementos basados en el rendimiento. El acuerdo, finalizado en enero de 2026, incluye una cláusula de reventa para el equipo de la MLS. La firma había estado en el radar de Villarreal durante algún tiempo: el club supuestamente intentó fichar a Freeman el pasado verano, pero Orlando City no estaba dispuesto a negociar su salida en ese momento.

En su anuncio oficial, Villarreal destacó todos los aspectos que atrajeron al club hacia la firma del internacional estadounidense.

"Destaca por su poder físico y proyección ofensiva. Un jugador fuerte y rápido, cuenta con impresionantes cualidades atléticas que también le permiten operar en posiciones más avanzadas, siempre partiendo desde el lado derecho," dijo el sitio web del club.